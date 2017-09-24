حائل تحتفل باليوم الوطني برعاية من سمو أمير المنطقة وحضور سعادة وكيل الإمارة المساعد

نيابة عن صاحب السموالملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رعى وكيل إمارة منطقة حائل المساعد الدكتور علي بن فهد العمرو مساء اليوم حفل منطقة حائل بمناسبة اليوم الوطني 87 للمملكة, وذلك بمنتزه المغواة الترفيهي للاحتفالات.

وبدأ الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة بالسلام الملكي ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم, بعد ذلك ألقى رئيس مجلس إدارة النادي الأدبي الثقافي في منطقة حائل الدكتور نايف بن مهيلب المهيلب كلمة رفع خلالها نيابة عن أهالي حائل التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة اليوم الوطني .

وأكد أن اليوم الوطني يعد مصدر فخر واعتزاز لهذا الوطن الغالي حيث قيض الله لوطننا الغالي قائداً عظيماً وملكاً حكيما وحد وطناً يسود أبناءه الحب والود، وأكملوا الرسالة أبناؤه البررة من بعده، ونهجوا نهجه في محبة الوطن والشعب وعملوا من أجل تحقيق أحلامه وتنمية قدراته وتذليل الصعاب التي تواجهه .

وقال : إن الوطن في قلوب الجميع تماماً كما يحظى أبناء الوطن برعاية واهتمام القيادة .

بعد ذلك توالت القصائد الوطنية, ثم شاهد وكيل الإمارة المساعد والحضور عرضاً مرئياً عن قصة كفاح الملك عبدالعزيز – رحمه الله – في توحيد المملكة وعرضاً آخر عن رؤية المملكة ٢٠٣٠.

ثم قدم مجموعه من الطلاب آوبريت وطني واختتم الحفل بالعرضة السعودية .

وفي ختام الحفل تجول الدكتور علي بن فهد العمرو داخل المعارض وأجنحة الجهات الحكومية والخاصة المشاركة بهذه المناسبة .

حضر الحفل أمين منطقة حائل المهندس ابراهيم بن سعيد أبو راس وعدد من المسئولين