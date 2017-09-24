 امين عام جمعية الملك عبدالعزيز بتبوك : اليوم الوطني استشعار بتطورات وانجازات الوطن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 4 محرّم 1439 هجريا, الموافق 24 سبتمبر 2017 ميلاديا

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امين عام جمعية الملك عبدالعزيز بتبوك : اليوم الوطني استشعار بتطورات وانجازات الوطن

امين عام جمعية الملك عبدالعزيز بتبوك : اليوم الوطني استشعار بتطورات وانجازات الوطن
المناطق - تبوك

أوضح أمين عام جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بمنطقة تبوك  الدكتور عبدالله احمد بدوي الشريف ان يومنا الوطني هو احدى المحطات التي نقف عندها في كل عام من غرة الميزان لنتذكر فيه بكل فخر واعتزاز يوم توحيد المملكة وجمع كيانها على يد المغفور له باذن الله الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ال سعود طيب الله ثراه.
وبهذه المناسبه يطيب لي ان ارفع اسمى التهاني والتبريك لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود حفظه الله ، وكذلك الى سمو ولي العهد والى الشعب السعودي الكريم
ففي هذا اليوم نستشعر ما وصلت اليه المملكه من تطورات ووانجازات تنموية واقتصادية واجتماعية عدا عن جهودها في تحقيق الامن والامان الداخلي ، وكذلك دورها الفعال في تحقيق السلم الدولي وجهودها لكل مافيه خير للبشريه.
فكل مواطن يعيش على ارض المملكة له الحق ان يفتخر بما تعيشة بلادنا من انجازات تنموية شملت كافة نواحي الحياة ، وتطورات جعلتها تدخل في تنافس مع الدول المتقدمه ، هذا كله مع محافظتها والتزامها بالعقيدة الاسلاميه وتعاليم ديننا الحنيف .
وحرياً بنا في مثل هذا اليوم ترجمة انتمائنا واحاسيسنا الصادقه وذلك بالتفاني لنهضة هذا الوطن والمحافظة على امنه واستقراره بأن نكون يداً واحدة مع قيادتنا الرشيده قلباً وقالباً باذلين كل نفيس وغالي في سبيل المحافظه عليه .
وان ننطلق في مسيرة البناء والنهوض محاولين رد جزء من عطاء هذا الوطن الذي لا ينضب.
وفي الختام اسال الله ان يديم علينا نعمة الامن والامان وان يحفظ قادتنا وان يسدد على دروب الخير خطاهم.

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