 “الشريف” خلف بن فتن .. في ذمة الله  | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 4 محرّم 1439 هجريا, الموافق 24 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

“الشريف” خلف بن فتن .. في ذمة الله  المهندس جمعه الحويطي : اليوم الوطني يوم فخر لما وصلت اليه بلادنا امين عام جمعية الملك عبدالعزيز بتبوك : اليوم الوطني استشعار بتطورات وانجازات الوطن حائل تحتفل باليوم الوطني برعاية من سمو أمير المنطقة وحضور سعادة وكيل الإمارة المساعد أمانة الأحساء تطلق المرحلة الأولى من مبادرة مليون شجرة غدا  25 سبتمبر الزارعي مدير البنك الاهلي في تبوك : اليوم الوطني مناسبة نستشعر معها دورنا كأبناء لهذا الوطن ومسؤلياتنا تجاهه بمشاركة 170 طفلاً و 100 دراجة .. مسيرة سمعاً وطاعـة تجوب شوارع العاصمة وزير التعليم يرعى احتفالية الوزارة باليوم الوطني الـ87 للمملكة مهرجان صيف الشرقية يعرض لأول مرة أكبر صورة للملك سلمان أمير القصيم يشيد بجهود أمين المنطقة لإنجاز ميدان بيرق التوحيد أكثر من ٥٠ الف زائر يشاركون باحتفال اليوم الوطني في صيف الشرقية نائب أمير مكة المكرمة ينقل تعازي خادم الحرمين الشريفين لذوي الشهيد البقمي

“الشريف” خلف بن فتن .. في ذمة الله 

“الشريف” خلف بن فتن .. في ذمة الله 
المناطق - الطائف

انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ خلف بن فتن الشريف  إثر مرض ألم به والفقيد والد الزميل الاعلامي هاني الشريف مدير صحيفة إنجاز الالكترونية بمحافظتي الطائف وبني مالك .
وقد تمت الصلاة على الفقيد – رحمه الله – بعد ظهر هذا اليوم الأحد في مسجد بن عباس ودفن في مقبرة بن عباس بمحافظة الطائف .

صحيفة “المناطق ” تتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة  للزميل الإعلامي هاني الشريف وإخوانه الكرام وإلى كافة أسرة “الشريف” سائلين الله تعالى له الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته .
“إنا لله وإنا إليه راجعون ” .

العزاء .. بحي قروى بمنزل الشريف محمد بن غازي الجودي ، وللنساء بإستراحة رتوش بحي قروى . وللتواصل على رقم ٠٥٣٥٣٥٣٩٥٢ .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>