“الشريف” خلف بن فتن .. في ذمة الله 

انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ خلف بن فتن الشريف إثر مرض ألم به والفقيد والد الزميل الاعلامي هاني الشريف مدير صحيفة إنجاز الالكترونية بمحافظتي الطائف وبني مالك .

وقد تمت الصلاة على الفقيد – رحمه الله – بعد ظهر هذا اليوم الأحد في مسجد بن عباس ودفن في مقبرة بن عباس بمحافظة الطائف .

صحيفة “المناطق ” تتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة للزميل الإعلامي هاني الشريف وإخوانه الكرام وإلى كافة أسرة “الشريف” سائلين الله تعالى له الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته .

“إنا لله وإنا إليه راجعون ” .

العزاء .. بحي قروى بمنزل الشريف محمد بن غازي الجودي ، وللنساء بإستراحة رتوش بحي قروى . وللتواصل على رقم ٠٥٣٥٣٥٣٩٥٢ .