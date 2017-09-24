 الأبطال المرابطون على الشريط الحدودي بجازان يرفعون التهنئة للقيادة بيوم الوطن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 4 محرّم 1439 هجريا, الموافق 24 سبتمبر 2017 ميلاديا

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الأبطال المرابطون على الشريط الحدودي بجازان يرفعون التهنئة للقيادة بيوم الوطن

الأبطال المرابطون على الشريط الحدودي بجازان يرفعون التهنئة للقيادة بيوم الوطن
واس - جازان

رفع قادة وضباط وأفراد حرس الحدود بمنطقة جازان المرابطون في الحد الجنوبي تهنئتهم إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو وليّ عهده الأمين – حفظهما الله – ، وإلى كافة أبناء الوطن بمناسبة اليوم الوطني للمملكة في عامهِ الـ 87 .
وأعربوا في تصريحاتهم لوكالة الأنباء السعودية عن مشاعر الفرح والسعادة التي تغمرهم في هذه المناسبة, مبيّنين اعتزازهم وفخرهم أن يعيش الوطن فرحة ذكرى يومه الوطني وهم يقفون بكل بسالة وتفانٍ على حدود الوطن الجنوبية مدافعين عن الدين وحامين ثرى هذا الوطن من كل من تسول له نفسه المساس بأمنهِ أو محاولة الاقتراب من حدوده , حاملين راية التوحيد خفاقة على حدود المملكة.
ووصف منسوبو حرس الحدود بجازان ، الذين التقاهم مراسل “واس” ، ذكرى اليوم الوطني بأنها مناسبة غالية ومفخرة يستذكرون معها بطولات وأمجاد الآباء والأجداد منذ تأسيس هذا الكيان الشامخ على يد المؤسس ـ رحمه الله ـ وحتى هذا العهد الزاهر لقيادتنا الرشيدة التي تولي البلاد والمواطنين كل الرعاية والاهتمام , بالإضافة إلى ما ينعم به أبناؤها الموطنين من أمن وأمان ورخاء وسكينة ورغد في العيش وتطور في شتى المجالات أسهمَ في دفع عجلة التنمية في مختلف مناطق البلاد.
وأبرز ضباط وأفراد حرس الحدود المرابطون على الحد الجنوبي جهود ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – رعاه الله – لهم , لدحر المعتدين على حدود الوطن الجنوبية ومواجهة الميليشيات الحوثية والحفاظ على أمن الوطن , نصرةً للأشقاء في الجمهورية اليمنية الشقيقة ضد مليشيا الحوثي والمنقلبين على الشرعية , سائلين الله تعالى أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الرشيدة , وأن يعيد ذكرى اليوم الوطني على هذا الوطن أعواماً عديدة وهو يرفل في نعمةِ الأمن والأمان.

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