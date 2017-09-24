 بمناسبة اليوم الوطني ٨٧.. مرور القصيم يتوشح اللون الأخضر وينفذ خطته المرورية بنجاح | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 4 محرّم 1439 هجريا, الموافق 24 سبتمبر 2017 ميلاديا

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بمناسبة اليوم الوطني ٨٧.. مرور القصيم يتوشح اللون الأخضر وينفذ خطته المرورية بنجاح

بمناسبة اليوم الوطني ٨٧.. مرور القصيم يتوشح اللون الأخضر وينفذ خطته المرورية بنجاح
المناطق - بريدة

وفق اعلى مستوى من التخطيط والتنظيم واصلت اداره مرور منطقه القصيم تنفيذ الخطه المروريه التي اعدت لمناسبه احتفال الوطن باليوم الوطني ٨٧ واشرف على الخطه ميدانيا مديراداره مرور منطقه القصيم العميد عبدالله بن ناصر المحترش وجميع ضباط وافراد اداره مرور المنطقه ونفذت شعبه السير بمرور القصيم بمتابعه مدير شعبه السير العقيد عمر العبداللطيف الخطه المروريه بمدينه بريده وشارك رجال المرور في توزيع الاعلام والمطويات التوعويه تجسيدا للولاء والحب لهذا الوطن المعطاء تحت قياده خادم الحرمين الشريفين وسموولي العهد الامين يحفظهم الله
واضح مدير اداره مرور القصيم بان الخطه المروريه اتسمت بالانسجام التام مع بقيه الاجهزه الامنيه بالمنطقه وعملت اداره مرور المنطقه على توفير عدد الكاف من الدوريات بمواقع الاحتفالات المتنوعه بمدينه بريده واتسمت الحركه المروريه بالانسيابيه التامه بتواجد رجال المرور واضاف انه رغم كثافه الحركه المروريه على بعض المحاور الرئيسيه بمدينه بريده الا ان التواجد المروري كان فعالا نتيجه التواجد المبكر في تلك المواقع ولم يتم رصد اي تجاوزات تعرض السلامه العامه للخطر اوتعكر صفو وانسيابيه الحركه المروريه واضاف بان الخطط المروريه قدنجحت كذلك في الشعب والاقسام بمحافظات منطقه القصيم وشارك  منسوبي المرور بها في تسهيل وتنظيم الحركه المروريه في كافه مواقع الاحتفالات المعده لذلك
وأكد مدير مرور منطقه القصيم العميد عبدالله المحترش ان النجاح المتحقق يأتي بتوجيه كريم من صاحب السموالملكي امير منطقه القصيم وسمو نائبه ومتابعه سعاده مدير الاداره العامه للمرور اللواء عبدالله الزهراني وسعاده مدير شرطه منطقه القصيم اللواء بدر الطالب .

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