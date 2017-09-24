 يدشن مشروع توظيف مهارات فطن في المقررات الدراسية .. مدير تعليم جدة يرعى حفل الإدارة للاحتفاء باليوم الوطني٨٧ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 4 محرّم 1439 هجريا, الموافق 24 سبتمبر 2017 ميلاديا

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يدشن مشروع توظيف مهارات فطن في المقررات الدراسية .. مدير تعليم جدة يرعى حفل الإدارة للاحتفاء باليوم الوطني٨٧

يدشن مشروع توظيف مهارات فطن في المقررات الدراسية .. مدير تعليم جدة يرعى حفل الإدارة للاحتفاء باليوم الوطني٨٧
المناطق - جدة - عادل الزهراني

يرعى المدير العام للتعليم بمحافظة جدة عبدالله بن أحمد الثقفي، صباح غد الاثنين، فعاليات احتفاء ادارة تعليم جدة بمناسبة اليوم الوطني ٨٧ تحت شعار “رؤية وطن”، الذي تنظمه إدارة نشاط الطلاب، في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي بأبرق الرغامة، بحضور جمع من التربويين وقيادات التعليم وأولياء الأمور والمهتمين، و يشمل الحفل الذي ينفذه طلاب مدارس جدة، العديد من الفقرات والفعاليات الشيقة، التي يعبر فيها مجتمع تعليم جدة عن ولائه وحبه لوطنه وقيادته، مستحضرا أبرز مراحل التطور والتقدم التي يعيشها الوطن متمثلا في بناء الانسان السعودي والنهضة الشاملة على مختلف المستويات.
من جانب آخر، يفتتح المدير العام للتعليم بجدة في ذات اليوم، مشروع توظيف مهارات فطن في المقررات الدراسية “تأهيل الخبراء” في مرحلته الأولى والذي تستضيفه الإدارة العامة للتعليم بجدة خلال الفترة من ٥ – ٧ / محرم بحضور مدير عام برنامج “فطن” بوزارة التعليم الدكتور ناصر العريني والمشرف العام على البرنامج جمال الفايز بالإضافة لأكثر من ٩٢ خبيرا وخبيرة لبرنامج فطن من مختلف الإدارات التعليمية بالمملكة.
وأوضح مساعد مدير عام تعليم جدة للشؤون التعليمية نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة يحيى القحطاني أن المشروع الذي تستمر أعماله حتى الأربعاء المقبل سيتطرق إلى العديد من المحاور المتضمنة هرم القيم في فطن ومهاراته الشخصية والاجتماعية والإثراء المدرسي ومبادئ التعلم الإثرائي والخبرات الاستكشافية بالإضافة لما يتعلق بدمج مهارات فطن في المقررات الدراسية والاختبار المعرفي والتقويم الذاتي وغيرها من المحاور ذات العلاقة

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