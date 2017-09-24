 أمير الباحة يرعى غدا حفل أهالي المنطقة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 87 للمملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 4 محرّم 1439 هجريا, الموافق 24 سبتمبر 2017 ميلاديا

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أمير الباحة يرعى غدا حفل أهالي المنطقة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 87 للمملكة

أمير الباحة يرعى غدا حفل أهالي المنطقة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 87 للمملكة
المناطق - الباحة

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، يوم غدٍ الاثنين، حفل أهالي المنطقة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 87 للمملكة ، وذلك بمركز الملك عبدالعزيز الحضاري بمدينة الباحة .
ويتضمن الحفل فقرات شعرية وعروض بالاضافة الى أوبريت بعنوان عمار يامملكتنا والذي يحكي أهمية اليوم الوطني ومسيرة النماء والبناء التى شهدتها المملكة فيما يلقى معالى مدير جامعة الباحة كلمة بهذه المناسبة وكلمة اخرى لاهالي منطقة الباحة.
ويحضر الحفل أهالي ومسؤولي المنطقة كما يقام الحفل بالشراكة بين امارة منطقة الباحة وجامعة الباحة .

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