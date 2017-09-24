إسبانيول يضرب ديبورتيفو برباعية في الليغا الإسبانية

تغلب نادي إسبانيول برشلونة على ضيفه ديبورتيفو لاكورونيا، بأربعة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

وتناوب على تسجيل أهداف أصحاب الأرض،

ليوناردو بابتيستاو، ومدافع ديبورتيفو، أليخاندرو أريباس (هدف في مرمى فريقه)، وجيرارد مورينو بالاغيرو (هدفين)، في الدقائق (5، 22، 73 و90)، بينما سجل سيلسو بورغيس، هدف حفظ ماء الوجه للديبو، في الدقيقة (54).

وتقدم إسبانيول بهذا الفوز إلى المركز العاشر مؤقتا، في جدول ترتيب الليغا، بعد وصوله للنقطة الثامنة، بينما بقي ديبورتيفو في المركز الـ18، برصيد 4 نقاط.