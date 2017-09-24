مقتل وجرح عشرات الحوثيين في هجوم فاشل في ميدي

صد الجيش اليمني اليوم هجومًا لمليشيا الحوثي وصالح الانقلابية في مدينة ميدي الساحلية، شمال غرب اليمن.

وأوضح مصدر عسكري يمني في تصريح نقله موقع (26 سبتمبر) التابع للقوات المسلحة اليمنية أن عناصر من المليشيا فشلت في شن هجوم على مواقع تتمركز فيها وحدات اللواء الثاني لحرس الحدود تقع على الجنوب الشرقي لمدينة ميدي الساحلية التابعة لمحافظة حجة.

وأكد المصدر سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات إثر اشتباكات مع قوات الجيش اليمني.

وقال بيان للمنطقة العسكرية الخامسة التابعة لقوات الشرعية، إنه “تم إحباط الهجوم وإجبار الحوثيين على التراجع”.