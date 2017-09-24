 حرس الحدود بحقل وضباء تنقذ مقيماً وطفلين من الغرق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 4 محرّم 1439 هجريا, الموافق 24 سبتمبر 2017 ميلاديا

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حرس الحدود بحقل وضباء تنقذ مقيماً وطفلين من الغرق

حرس الحدود بحقل وضباء تنقذ مقيماً وطفلين من الغرق
المناطق - تبوك

تمكنت فرق الإنقاذ بقطاعي حرس الحدود بمنطقة تبوك ضباء وحقل مساء أمس من إنقاذ مقيم وطفلين من الغرق بشاطئي حقل وضباء .

وأوضح الناطق الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة تبوك المقدم البحري فهد بن صالح العنزي أن أفراد البحث والإنقاذ بنقطة ( أم عنم ) بقطاع حقل وأثناء قيامهم بعملهم المعتاد بمراقبة المتنزهين على الشاطئ , شاهدوا شخصا تعرض لحالة غرق أثناء ممارسته السباحة وعلى الفور تم إنقاذه من قبل أفراد البحث والإنقاذ المتواجدين بالموقع وعمل الإسعافات الأولية اللازمة له وتبين أنه مقيم من جنسية عربية وتم نقله بواسطة إسعاف حرس الحدود إلى مستشفي حقل للاطمئنان على صحته.

وأضاف : أثناء قيام الدورية الشمالية التابعة لمركز الخربية بقطاع ضباء بعملها المعتاد شاهدت طفلين على متن قارب بلاستيكي صغير سحبتهم الأمواج إلى عرض البحر حيث حاول مواطن إنقاذهما ونزل إلى البحر وأمسك بالقارب وعلى الفور تم توجيه الدورية البحرية بمركز الخريبة للموقع وتم إنقاذهما والمواطن حيث تبين أنهما طفل يبلغ من العمر (3) سنوات وطفلة تبلغ من العمر (10) سنوات وهما بصحة جيدة ولله الحمد , مؤكدا أن المنطقة التي حدث فيها الغرق مخصصة للنزهة نزهة وليست للسباحة .

ودعا المقدم العنزي المتنزهين ومرتادي البحر إلى ضرورة إتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية المدونة على اللوحات الإرشادية الممتدة على الشواطئ مع التقيد بالسباحة في الأماكن المخصصة لها وعدم المخاطرة بالسباحة في المواقع المحظورة والممنوعة حرصا على سلامة الجميع , كما حث أولياء الأمور على مراقبة أطفالهم وعدم الغفلة عنهم أثناء التنزه وممارسة السباحة مطالبا بالتواصل مع عمليات حرس الحدود عبر الرقم ( 994 ) للإبلاغ عن أي حالة طارئ لا سمح الله

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