أمريكا تحذر رعاياها من اضطرابات محتملة أثناء استفتاء كردستان العراق

أصدرت السفارة الأمريكية في العراق، اليوم الأحد، تحذيراً لرعاياها من اضطرابات محتملة أثناء الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان العراق الذي تخطط السلطات الكردية في شمال البلاد له غداً رغم معارضة الحكومة المركزية في بغداد.

وقال تحذير السفر: “وبالأخص يجب على المواطنين الأمريكيين تجنب السفر إلى أو داخل المناطق المتنازع عليها بين حكومة إقليم كردستان وحكومة العراق”.

ولم تستجب حكومة كردستان لدعوات من الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لتأجيل الاستفتاء.