بن دغر: تحرير تعز بوابة النصر وهزيمة معنوية وعسكرية للانقلاب

قال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن دغر، الأحد، أن “تعز (جنوب غرب البلاد) تمثل بوابة النصر وقلعة الصمود والحرية، وبتحريرها ينهزم الانقلاب عسكرياً ومعنوياً”.

جاء ذلك خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، محافظ تعز علي المعمري، وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن، لمناقشة الأوضاع الأمنية والعسكرية والخدمية وخطة استكمال تحرير ما تبقى من مناطق محافظة تعز والتي ما زالت تحت سيطرة ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية.

ووجه بن دغر، بعمل بالمقترحات اللازمة فيما يخص القضايا الأمنية والعسكرية في تعز، وخطة استكمال تحريرها، ورفعها للقائد الأعلى للقوات المسلحة (رئيس الجمهورية).

وأكد اهتمام القيادة السياسية باستكمال تحرير ما تبقى من محافظة تعز.. مشيداً بتضحيات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المدعومة بقوات التحالف العربي، دفاعاً عن الجمهورية والوحدة وعودة الشرعية وإنهاء الانقلاب.

ولفت رئيس الوزراء، الى أن محافظة تعز ينتظرها مستقبل واعد بالعطاء والإنجاز، وستشهد خلال الفترة القادمة سلسلة من المشاريع الخدمية من شأنها تخفيف معاناة المواطنين التي تسبب بها الانقلابيون، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وعاد الحديث مؤخرا، عن استعدادات الجيش اليمني وبدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية، لتنفيذ عمليات عسكرية واسعة لاستكمال تحرير ما تبقى من محافظة تعز وفك الحصار المفروض على المدينة من قبل الميليشيات الانقلابية بشكل كامل.