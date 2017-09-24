بمناسبة اليوم الوطني.. جمعية أجا بحائل تنظم احتفالاً بالتعاون مع هيئة الطيران المدني

تنظم جمعية أجا الخيرية النسائية بالتعاون مع هيئة الطيران المدني، اليوم الأحد احتفالاً بمناسبة ذكري اليوم الوطني الـ87 .

وقالت مدير الجمعية، منى الخليفة، إن الجمعية تحتفل بمسيرة 87 عامًا من البناء والنماء والتنمية لوطننا الغالي، الذي رسم استراتيجيته المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن طيب الله ثراه ونفذها أبناؤه الملوك من بعده، وها نحن نعيش في عهد سلمان الحزم والعزم وولي عهده الأمين مرحلة تحول وتطوير تنموي واقتصادي لها لمواجهة التحديات المستقبلية ولمواكبة الاقتصاد العالمي وفق رؤية المملكة 2030.

وأوضحت أن الاحتفال سيكون بمطار حائل الدولي الذي يعتبر النموذج التنموي لوسائل النقل في وطني مقارنة بمناخ الابل ومرابط الخيل قبل ٨٧عام.

وأشارت إلى أن برنامج الحفل يتكون من تراث فني يقدمه أطفال حائل بالمشاركة مع أطفال روضة أجا، ومنتجات تراثية لأسر أجا المنتجة رمز للتحول من الرعوية إلى الإنتاجية، ومسابقات وأنشطة منوعة يشارك فيها ركاب خطوط الطيران في مطار حائل.

ورفعت “الخليفة” باسمها وباسم رئيسة مجلس إدارة جمعية أجا الأميرة هاله بنت عبدالله آل الشيخ، وكافه منسوبي الجمعية ‏ونيابة عن أسر الجمعية وشركائها الاستراتيجيين وممولي برامجها التنموية ، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ولسمو ولي عهده الأمين، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني87 للمملكة .