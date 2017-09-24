لافروف: واشنطن لن تشنَّ ضربات ضد بيونغ يانغ

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الأحد، إن واشنطن لن تشنَّ ضربات ضد بيونغ يانغ، لأنها تعرف يقيناً أن كوريا الشمالية لديها قنابل نووية.

وأوضح في مقابلة مع قناة “أن تي في” الروسية: “لن ينفذ الأميركيون ضربات ضد كوريا (الشمالية)، لأنهم لا يشككون، بل إنهم متيقنون أن لديها قنابل نووية”، مضيفاً: “لست بصدد الدفاع عن كوريا الشمالية فقط أقول إن الجميع تقريباً يوافق على هذا التحليل”.

وأشار لافروف إلى أنه يمكن حل الأزمة الحالية بمقاربة أكثر مرونة. وقال لدى سؤاله عن وسائل إنهاء تهديدات كوريا الشمالية: “هي فقط التعاطف والاقتراح والإقناع”.

وإذا لم تعتمد واشنطن هذه المقاربة “يمكن أن نكون إزاء كارثة لا تعرف نتائجها ومعاناة عشرات إذا لم يكن مئات آلاف الأبرياء في كوريا الجنوبية والشمالية طبعاً واليابان. وروسيا والصين قريبتان” من الساحة.

وكان لافروف دعا الجمعة في الأمم المتحدة إلى تخفيف التوتر وتقديم “مقاربة عقلانية وليس عاطفية، بدلاً من ساحة مدرسة يتعارك فيها أطفال لا يمكن لأحد وقفهم”.