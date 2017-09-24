الهلال يطير إلى أبوظبي لمواجهة بيرسبوليس.. والعابد يغيب

غادرت بعثة الفريق الأول بنادي الهلال مساء اليوم إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي استعداداً لمواجهة بيرسبوليس الإيراني يوم الثلاثاء المقبل، ضمن بماريات دور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا 2017، في لقاء يقام على ملعب هزاع بن زايد في أبوظبي.

وعلى الصعيد الميداني، أجرى لاعبو الفريق الأزرق مساء اليوم مرانهم الرئيس للمواجهة، والذي تركز على الجوانب الفنية، حيث طبق رامون دياز المدير الفني للفريق في بداية التدريب تدريبات فنية متنوّعة، قبل أن يعمد إلى تطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية التي يود انتهاجها باللقاء، فرض بعدها مناورة على كامل مساحة الملعب، مع الفريق الأولمبي بالنادي الأزرق.

وعلى صعيد متصل، تأكد غياب اللاعب نواف العابد عن مواجهة فريقه في الاستحقاق الآسيوي، حيث يواصل برنامجه التأهيلي المعد له مسبقاً من الجهاز الطبي.