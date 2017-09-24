 قرارات ادارية بتكليف قيادات في أمانة الأحساء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 4 محرّم 1439 هجريا, الموافق 24 سبتمبر 2017 ميلاديا

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قرارات ادارية بتكليف قيادات في أمانة الأحساء

قرارات ادارية بتكليف قيادات في أمانة الأحساء
المناطق - مريم البراهيم

أصدر  أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم  قرارات ادارية بتكليف عدد من القيادات بأمانة الأحساء .

 

فقد تم تكليف الاستاذ عبداللطيف بن عبدالله العرفج مساعدا للامين للشؤون الإدارية والمالية ، ومشرفاً على إدارة الاستثمار ، و الموارد البشرية ، وتكليف الدكتور غسان بن احمد السعدون وكيلاً مساعد لشؤون البلديات ، وتكليف المهندس محمد بن علي الحرز رئيساً لبلدية الجفر ، وتكليف المهندس بجاد بن شنار السبيعي مديراً عاماً لإدارة الإستثمارات ، وتكليف المهندس عبدالله بن عبدالعزيز الشهري رئيساً لبلدية المبرز، وتكليف المهندس احمد بن عبدالله الملحم رئيساً لبلدية العمران .

متمنين لهم التوفيق والنجاح لما هو صالح لخدمة الوطن والمواطن.

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