العراق.. إعدام 42 عنصرا من داعش والقاعدة

أعلن وزير العدل العراقي حيدر الزاملي، الأحد تنفيذ حكم الإعدام بحق 42 مدانا بقضايا إرهابية من تنظيمي القاعدة وداعش.

وقال الزاملي في مؤتمر صحفي في مدينة الناصرية حيث نفذت الأحكام في أحد أكبر السجون العراقية هناك إن الأحكام نفذت بالمدانين بعد اكتساب الاحكام الدرجة القطعية ومصادقة الرئاسة العراقية عليها.

وبين أن جميع المتهمين المنفذ بهم الأحكام متورطون بجرائم إرهابية بينها تفجير السيارات المفخخة والعبوات الناسفة والخطف والقتل وتفجير المنازل وهم ينتمون إلى تنظيمي القاعدة وداعش.