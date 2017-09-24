أرقام “مخيفة”.. تسريب يكشف حقيقة ما يتقاضاه نيمار

كشفت صحيفة “دير شبيغل” الألمانية بالأرقام، بعض التفاصيل المادية “المخيفة” لصفقة انتقال البرازيلي نيمار من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جرمان الفرنسي، التي جرت الصيف الماضي.

وأثارت الصفقة التاريخية الجدل في سوق الانتقالات العالمية بكرة القدم، بعد أن تمت مقابل مبلغ قياسي (222 مليون يورو)، يبتعد كثيرا عن الصفقة صاحبة المركز الثاني.

لكن ما أعلن بشأن راتب اللاعب صاحب الـ25 عاما لا يبدو أنه كان دقيقا حسب “دير شبيغل” التي سربت بعض بنود العقد، وقالت إن نيمار سيتقاضى 700 ألف يورو أسبوعيا خالصة الضرائب، أي 100 ألف يورو يوميا.

ويعني ذلك أن نيمار سيحصل في كل موسم من مواسم العقد الخمسة، على 37 مليون يورو، بخلاف ما كان معلنا، وهو 30 مليون يورو.

وتسببت صفقة نيمار في مشكلات لباريس سان جرمان، الذي بات مطالبا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بتفسير مصادر تمويله، أو قد يتعرض لعقوبات، إن ثبت مخالفته لقواعد اللعب النظيف.

وتنص هذه القواعد على ألا تنفق الأندية أكثر من إيراداتها، وفي حال مخالفة ذلك توقع عليها عقوبات، بينها الاستبعاد من بطولات اليويفا.