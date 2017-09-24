مسؤول في الجيش اليمني : عاصفة الحزم عصفت بالأطماع الإيرانية في المنطقة

قال مسؤول في الجيش اليمني : إن عاصفة الحزم بقيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عصفت بالأطماع الإيرانية في المنطقة وإعادة لليمن وشعبه اعتباره .

وثمن قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن العمر خلال ترؤسه اليوم في عدن اجتماع لقيادات المحاور والوحدات العسكرية التابعة للمنطقة مواقف قيادات دول التحالف ونجدتها للشعب اليمني بكل اقتدار .

وأشار، في تصريح أورده موقع // 26 سبتمبر // التابع للقوات المسلحة اليمنية، أن الجيش اليمني فرض سيطرته على معظم الأراضي التي تقع في إطارالمنطقة الجغرافية التابعة للمنطقة العسكرية الرابعة في حين أن المليشيات الإنقلابية لم تعد تسيطر إلا على أجزاء قليلة من محافظة تعز وميكيراس ودمت في محافظة الضالع .

وأكد قائد المنطقة أن قوات الجيش في المنطقة ماضية لاستكمال تحرير ما تبقى من النطاق الجغرافي للمنطقة، وذلك في إطارتحرير كافة المناطق في البلاد من المليشيات الإنقلابية .