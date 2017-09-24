سفينة ضخمة تدفع 4.5 مليون دولار لعبور قناة السويس

أعلن الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أن حركة الملاحة في القناة شهدت على مدار 14 ساعة كاملة، عبور أكبر خزان بترول في العالم BW CATCHER بحمولة 100 ألف طن.

وقد بلغت رسوم عبور شاحنة النفط العملاقة هذه 4.5 مليون دولار.

وقال مميش، فى بيان له إن عبور هذا الخزان البنمي العملاق الذي يبلغ طوله241.1 متر وعرضه 50 مترا وغاطسه 13.5 متر، استلزم القيام باستعدادات خاصة وتطبيق نظام عبور مختلف بسبب السرعة البطيئة التي لم تتجاوز 8 كيلومتر في الساعة، نظر لعبوره مقطوراً، وشارك في عملية القطر 6 قاطرات عملاقة، اثنتان تابعتان للشركة المالكة، وأربع قاطرات تابعة لهيئة قناة السويس، لمصاحبتها وتأمين عبورها.

وكشف بيان من هيئة قناة السويس اليوم أن الفريق مُهاب مميش رئيس الهيئة أعطى تعليمات مشددة باتخاذ كافة الترتيبات وتقديم كافة المساعدات الملاحية لعبوره هذا الخزان النفطي بأمان، حيث تم تكليف 12 مرشداً من أكبر مرشدي القناة لإرشاده وفق مخطط زمني خاص، وأن عبور خزان البترول بدأ في التاسعة من صباح الخميس 21/9/2017، قادماً من اتجاه الجنوب، متجهاً إلى بورسعيد شمالاً، في رحلته من سنغافورة إلى المملكة المتحدة، منهياً عملية العبور قرابة العاشرة مساءا.

وسجلت حركة الملاحة فى القناة عبور 51 سفينة من الاتجاهين بإجمالى حمولات 3.8 مليون طن، وأكد مميش أن عام 2017 سيسجل رقماً قياسياً غير مسبوق في العائدات والحمولات وأعداد السفن، وهو ما سينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري.