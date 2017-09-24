 سفينة ضخمة تدفع 4.5 مليون دولار لعبور قناة السويس | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 4 محرّم 1439 هجريا, الموافق 24 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

بحضور تجاوز 15 ألف أهالي محافظة الخرج يحتفلون باليوم الوطني عقب تأجيله جراء الأمطار وتضرر مسرح الاحتفال.. حفل اليوم الوطني بجازان مساء غد الاثنين رغم فوزه على أوزبكستان.. الأخضر الناشئ يفقد فرصة التأهل إلى نهائيات كأس آسيا الملك سلمان يعزي الشيخ تركي بن مران بن قويد بعد وفاة والده عن 105 أعوام “تسجيل صوتي” تعيين رضا الحيدر مشرفا عاما على هيئة الإعلام المرئي والمسموع.. تعرف على سيرته الذاتية شاهد.. عاصفة تُسقط مسرح حفل اليوم الوطني بجازان وواجهات المحلات في أبوعريش رسمياً.. قبول استقالة رئيس مجلس جماهير النصر سفينة ضخمة تدفع 4.5 مليون دولار لعبور قناة السويس الحكومة العراقية تطلب من إقليم كردستان تسليم سلطة المنافذ الحدودية وبضمنها المطارات مسؤول في الجيش اليمني : عاصفة الحزم عصفت بالأطماع الإيرانية في المنطقة مشائخ وأعيان تبوك يرفعون التهنئة للقيادة الرشيدة باليوم الوطني برنامح عيش السعودية يزور معالم نجران

سفينة ضخمة تدفع 4.5 مليون دولار لعبور قناة السويس

سفينة ضخمة تدفع 4.5 مليون دولار لعبور قناة السويس
المناطق - وكالات

أعلن الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أن حركة الملاحة في القناة شهدت على مدار 14 ساعة كاملة، عبور أكبر خزان بترول في العالم BW CATCHER بحمولة 100 ألف طن.

وقد بلغت رسوم عبور شاحنة النفط العملاقة هذه 4.5 مليون دولار.

وقال مميش، فى بيان له إن عبور هذا الخزان البنمي العملاق الذي يبلغ طوله241.1 متر وعرضه 50 مترا وغاطسه 13.5 متر، استلزم القيام باستعدادات خاصة وتطبيق نظام عبور مختلف بسبب السرعة البطيئة التي لم تتجاوز 8 كيلومتر في الساعة، نظر لعبوره مقطوراً، وشارك في عملية القطر 6 قاطرات عملاقة، اثنتان تابعتان للشركة المالكة، وأربع قاطرات تابعة لهيئة قناة السويس، لمصاحبتها وتأمين عبورها.

وكشف بيان من هيئة قناة السويس اليوم أن الفريق مُهاب مميش رئيس الهيئة أعطى تعليمات مشددة باتخاذ كافة الترتيبات وتقديم كافة المساعدات الملاحية لعبوره هذا الخزان النفطي بأمان، حيث تم تكليف 12 مرشداً من أكبر مرشدي القناة لإرشاده وفق مخطط زمني خاص، وأن عبور خزان البترول بدأ في التاسعة من صباح الخميس 21/9/2017، قادماً من اتجاه الجنوب، متجهاً إلى بورسعيد شمالاً، في رحلته من سنغافورة إلى المملكة المتحدة، منهياً عملية العبور قرابة العاشرة مساءا.

وسجلت حركة الملاحة فى القناة عبور 51 سفينة من الاتجاهين بإجمالى حمولات 3.8 مليون طن، وأكد مميش أن عام 2017 سيسجل رقماً قياسياً غير مسبوق في العائدات والحمولات وأعداد السفن، وهو ما سينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>