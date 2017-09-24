 شاهد.. عاصفة تُسقط مسرح حفل اليوم الوطني بجازان وواجهات المحلات في أبوعريش | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 4 محرّم 1439 هجريا, الموافق 24 سبتمبر 2017 ميلاديا

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شاهد.. عاصفة تُسقط مسرح حفل اليوم الوطني بجازان وواجهات المحلات في أبوعريش

شاهد.. عاصفة تُسقط مسرح حفل اليوم الوطني بجازان وواجهات المحلات في أبوعريش
المناطق - جازان

تسببت عاصفة رعدية ورياح شديدة هبت على مدينة جازان في تأجيل الحفل الذي كان مقررا إقامته مساء يومنا هذا الأحد بمناسبة يومنا هذا الوطني 87 للمملكة، كما أفادت مصادر بذلك.

وتعرضت مدينة جازان لرياح عاتية وعاصفة رعدية أطاحت بالمعدات التي جُهزت للاحتفال باليوم الوطني، وتتسببت في انهيار المسرح الذي أُعد لفقرات الاحتفال الذي كان سيحضره.

وكانت الهيئة العام للأرصاد قد أكدت في وقت سابق أن جازان تعرضت لأمطار شملت رخية والعارضة والعيدابي والأجزاء المجاورة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة.

كما أدت العاصفة إلى إسقاط  واجهات المحلات في أبو عريش .

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