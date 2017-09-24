تعيين رضا الحيدر مشرفا عاما على هيئة الإعلام المرئي والمسموع.. تعرف على سيرته الذاتية

أعلن المتحدث باسم وزارة الثقافة والإعلام هاني الغفيلي، صدور قرار بتعيين رضا الحيدر مشرفا عاما على هيئة الإعلام المرئي والمسموع.

وعمل الحيدر، وهو من الكفاءات الوطنية، لدى مختلف القطاعات الحكومية والخاصة غير الربحية في قطاع التحليل والتخطيط الاستراتيجي، وتصميم وتنفيذ الحملات الاستراتيجية والإعلامية.

والحيدر حاصل على درجة الماجستير في الإدارة والسياسات العامة من كلية كينيدي بجامعة هارفارد، إضافة الى ماجستير آخر في الاتصال والتكنولوجيا، ودبلوم فخري في دبلوماسية الأعمال الدولية من جامعة جورج تاون.

وتولى رضا الحيدر العمل كمستشار لدى عدد من الجهات في المملكة والإمارات، لتطوير سياسات التواصل الاستراتيجية والتواصل المدني، وهو عضو في مجلس ادارة مؤسسة مسك الخيرية وشركة تهامة المساهمة ومجلس ادارة مدارس الرياض الأهلية.