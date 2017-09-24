الملك سلمان يعزي الشيخ تركي بن مران بن قويد بعد وفاة والده عن 105 أعوام “تسجيل صوتي”

قدم خادم الحرمين الشريفين الملك بن عبدالعزيز، مساء اليوم الأحد، العزاء والمواساة في وفاة الشيخ مران بن متعب قويد الذي تُوفي أمس السبت.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الملك سلمان برئيس مركز الفايزية بوادي الدواسر تركي بن مران بن قويد، موصيا إياه بنقل عزائه ومواساته لجميع آل قويد في وفاة الفقيد.

واختتم خادم الحرمين اتصاله بتركي قويد بسؤال عن عمر المرحوم الشيخ مران الذي له مواقف مشرفة مع المؤسس الملك عبدالعزيز، طيب الله ثراه، ومع أبنائه من بعده، ليرد عليه مجيبا بأنه بلغ 105 أعوام.

يشار إلى أنه قد أُقيمت صلاة الميت على جثمان الفقيد، مساء بعد صلاة العصر اليوم الأحد في جامع الشيخ متعب بن قويد في محافظة وادي الدواسر.