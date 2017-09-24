رغم فوزه على أوزبكستان.. الأخضر الناشئ يفقد فرصة التأهل إلى نهائيات كأس آسيا

فقد المنتخب السعودي للناشئين لكرة القدم فرصة التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2018 في ماليزيا، على الرغم من فوزه على أوزبكستان 1-صفر، اليوم الأحد على ملعب نادي الرياض في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى، وجاء هذا الخروج حسب لائحة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في شطب نتائج أصحاب المركزين الرابع والخامس، ليصبح رصيد المنتخب السعودي ثلاث نقاط في المركز الثاني.

وشهدت المباراة سيطرة خضراء على مجريات اللقاء، وأضاع مهاجم المنتخب السعودي حسن العلي ركلة جزاء تصدى لها حارس أوزبكستان غديروف الدقيقة 17، واصل اللاعبون شن الهجمات على مرمى المنتخب الأوزبكي، ونجح مهاجم المنتخب السعودي حسن العلي في احراز الهدف الوحيد عندما وصلته الكرة داخل منطقة الجزاء وهيأها بشكل جيد، وسددها على يمين الحارس الدقيقة 79.

وفي المباراة الأولى، تأهل المنتخب الأردني إلى النهائيات الآسيوية بعد تصدره للمجموعة بأربع نقاط، بعد فوزه على البحرين 3-2، وسجل للأردن رزق بني هاني “8” ومهند سمرين “هدفين” في الدقيقتين 36 و39، في حين أحرز هدفي البحرين سيد جواد علوي 18 و70.