بحضور تجاوز 15 ألف أهالي محافظة الخرج يحتفلون باليوم الوطني

بحضور كبير تجاوز 15 ألف احتفل اهالي محافظة الخرج باليوم الوطني بحضور محافظ محافظة الخرج الأستاذ ” مساعد بن عبد الله الماضي” وعدد من مدراء الدوائر الحكومية في برج المحافظة .

حيث بدأ الحفل بالقرآن الكريم ثم تحدث المحافظ عن اليوم الوطني وقدم التهنئة للقيادة بهذه المناسبة خلال كلمة القاها امام الحضور .

ثم انطلق الحفل بعد ذلك بعدد من الفعاليات بدأها الشاعر شيبان العنزي بقصيدة بالفصحى ثم أوبريت بعنوان بناء وطن ثم قصيده نبطية وطنيه لشاعر معيوف الدوسري ثم أوبريت وطن المجد ثم تكريم شهداء أبناء الوطن ثم تكريم الرعاة ثم الألعاب النارية وفي الختام ألعرضه النجدية.

كما شهدت الخرج عصرا باليوم الوطني مشاركة شباب الوطن بمحافظة الخرج في مسيرة على طريق الملك عبد الله بالمحافظة بالخيول الأصيلة وعلى الأقدام جسدت اسمي آيات التلاحم الوطني بين القيادة والشعب السعودي الوفي والمخلص الذي قدم كل شيء إحتفاءاً بالذكرى الـ (٨٧) لتوحيد المملكة على يد مؤسسها وقائد نهضتها المغفور له الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود – طيب الله ثراه –

وشهدت الاحتفال و المسيره بمحافظة الخرج تنظيم أمني عالي المستوى من الشرطة والدوريات الامنيه والمرور والمهمات والواجبات الخاصة .