أمير منطقة الحدود الشمالية يرعى حفل الأهالي بذكرى اليوم الوطني87

رعي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية مساء اليوم الأحد الحفل المقام بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 87 وذلك بقاعة الأهالي للإحتفالات بعرعر.بمشاركة من أهالي المنطقة الذين ارتسمت على وجوههم ألوان الفرح والسعادة احتفاءً بهذه المناسبة الغالية. وأفتتح سموه معرض جمعية الثقافة والفنون المقام بهذه المناسبة وتجول في معرض هيئة السياحة في المنطقة وأمانة منطقة الحدود الشمالية .وبدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بالسلام الملكي ، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم حيا سموه الحضور الكبير لأهالي المنطقة متبادلاً معهم التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العزيزة التي جسد من خلالها الأهالي مدى الحب العميق للوطن

وقال سموه في كلمة له بهذه المناسبة ، فيما يلي نصها :

يعًم الفرح ارجاء مملكتنا الحبيبة للتعبير عن مشاعر الحب والولاء والانتماء للوطن وقيادته الكريمة بمناسبة الذكرى السابعة والثمانون لتوحيد بلادنا العزيزة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- وما تحقق من تنمية على يد أبناءه الملوك البررة رحمهم الله والرجال المخلصون من أبناء الوطن الذين أرسوا دعائم البلاد وصولا لعهد مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والذي يواصل مسيرة البناء والتنمية بمساندة ولي عهد الأمين حفظهما الله.

الإخوة الحضور ..

يقول الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه ” كل أمة تريد أن تنهض، لا بد لكل فرد فيها من أن يقوم بواجبات ثلاثة: أولها واجباته نحو الله والدين، وثانيها واجباته في حفظ أمجاد أجداده وبلاده، وثالثها واجباته نحو شرفه الشخصي. .

وانطلاقاً من هذه المقولة الخالدة لنتشارك جميعاً في بناء غدٍ واعدٍ مشرق ومزدهر لبلادنا عموماً ولمنطقتنا العزيزة ” الحدود الشمالية ” خصوصاً كل من موقع مَسؤوليته في إطار رؤية بلادنا 2030.. أود أن اؤكد أن كل مواطن رقم صعب في معادلة البناء والتنمية متى ما اراد ذلك، وإني على ثقة اننا جميعاً نريد ذلك ونسعى له

ولتتضافر جهودنا التنموية ..

– اؤكد للمسؤولين والموظفين بالمنطقة على أهمية الالتزام في خدمة المواطن والمقيم بأعلى جودة وكفاءة .

– وأقول للشباب رجالاً ونساءً على مقاعد الدراسة وفي مواقع العمل ” كلي ثقة بأنكم ستنهلون من العلوم والمعارف وتكتسبون من المهارات مايجعلكم موارد بشرية منافسة منتجة ترفع كفاءة الأجهزة والمؤسسات التي تعملون بها.

ولا يفوتني في هذه الذكرى الطيبة أن أحيي رجالنا الأبطال الذين يذودون بأرواحهم فداءً لدينهم ووطنهم ،فلهم منا كل محبة واعتزاز ، داعين الله عز وجل أن يرحم شهداءنا ويُسكنهم فسيح جناته،وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

كما لا يفوتني أن اتقدم بخالص الشكر والتقدير لكم من شارك في إقامة هذا الحفل الكريم، وشارك في إضفاء أجواء البهجة والفرح والسرور في كافة محافظات ومراكز المنطقة من مسؤولين ومواطنين سائلاً الله لهم التوفيق والسداد.

حفظ الله بلادنا وقيادتنا الرشيدة ،، ودامت رايتنا عزيزة مرفوعة بين الأمم.

أثر ذلك ألقى عضو هئية التدريس بجامعة الحدود الشمالية الدكتور عواد الذايدي كلمة الأهالي بدأها بالترحيب بقدوم سموه. مؤكداً أن اليوم الوطني لبلادي شاهد من صفحات التاريخ المجيد، ليجدد الذكرى بملاحم الوحدة، وبطولات المليك المؤسس عبدالعزيز – طيب الله ثراه – ورجاله الأوفياء الذين صنعوا بملاحمهم وطناً يعتلي قمم المجد ويحتل موقع الصدارة بين دول العصر الحديث.

بعد ذلك ألقى عدد من الشعراء قصائد وطنية بهذه المناسبة كما شاركت جامعة الحدود الشمالية ممثلة بعمادة شؤون الطلاب في أوبريت وطني قدمه عدد من الطلاب ولوحة فنية من إعداد تعليم الحدود الشمالية.

وفي ختام الحفل شارك سموه الأهالي في العرضة السعودية.