محافظ العارضة يرعى حفل الأهالي باليوم الوطني 87 والألعاب النارية تضيء سماء العارضة

رعى محافظ العرضة نايف بن ناصر بن لبده مساء أمس الأول حفل أهالي المحافظة باليوم الوطني 87 والذي نظمته البلدية بساحة الملك سلمان للإحتفالات حيث بدأ الحفل بالقرآن الكريم ثم القى راعي الحفل كلمة رفع فيها اسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي وزير الداخليه وأمير منطقة جازان وسمو نائبه وكافة الشعب السعودي بمناسبة هذا اليوم المجيد لهذا الوطن الغالي الذي يطل علينا كل عام مذكر ابناء هذا الشعب بالملاحم البطوليه التي سطرها صقر الجزيرة الملك الراحل عبدالعزيز رحمه الله ووحد فيها هذا الوطن الغالي في مثل هذا اليوم وأكد بن لبده في كلمته أن محافظة العارضة وبالرغم انها محافظة حدوده وعلى مسافة كيلو مترات قليلة من خط النار الذي يقف عليه رجال قواتنا المسلحة للدفاع عن تراب الوطن إلا اننا نخرج في هذه المحافظة وفي هذا المساء احتفاء بهذا اليوم العزيز على قلوب الجميع وهاهم الان مدراء الدوائر الحكومية ومشائخ القبائل واعيان المحافظة واهاليها من شيب وشباب واطفال وحتى النساء يحتفلون بمجدك ياوطني ،



ثم القى الأستاذ سليمان فقيهي كلمة الأهالي الذي أكد فيها تجديد البيعة والعهد والولاء للقيادة الرشيدة مستعرضا مناقب الملك الراحل مؤسس هذا الوطن الغالي مبديا فرحة أهالي العارضة وعزهم بهذا اليوم التاريخي.

بعد ذلك توالت فقرات الحفل بقصائد شعرية والعاب شعبية ومسرحية تحاكي حب الوطن وكيفية الحفاظ على أمنه والدفاع عنه وان التفاف الشعب خلف القيادة وأمن الوطن يفسد على الاعداء مخططاتهم الاجرامية ليبقى الوطن شامخا، ثم نفذ الشاب اسامه المعيني برنامج مسابقات وجوائز مولتها البلدية

ثم سلم محافظ العارضة الجوائز لفريق الوصل لكرة القدم الفئز في المبارة التي اقيمت عصر اليوم بمناسبة اليوم الوطني فيماجوائز أخرى للفئزين في سباق المارثون ( يوم وطن).

وأختتمت اللجنة المنظمة الحفل بالالعاب النارية التي زينت سماء العارضة وابهجت ابناءها.

بعد ذلك صرح رئيس اللجنة المنظمة رئيس بلدية العارضة المهندس إبراهيم بن ظافر كريري عن فخره واعتزاه بهذا اليوم الوطني الذي يحكي توحيد الوطن على يد الملك عبدالعزيز وسعادة ابناء الوطن بما هو عليه من امن واستقرار وأكد أن البلدية جندت كافة امكاناتها في تنظيم هذا الحفل والفعاليات التي ستستمر هذا الأسبوع وقال مهما قدمنا لن نفي هذا الكيان العظيم حقه فنحن نعيش تحت ساءه وفوق ارضه ننعم بالخيرات والأمن والإستقرار وأصبحنا محسودين على هذه النعم التي يجب علينا الحفاظ عليها وشكر الكريري كافة اعضاء اللجنة المنظمة من البلدية واللجنة السياحية . وأكد بن لبده في كلمته على شباب المحافظة بأن اليوم الوطني يوم عز لهذا الوطن ويجب أن يستشعر الجميع ذلك وأن ما بناه الأجيل هو أمانة في اعناق النشىء يجب المحافظة عليها مبينا أن الوعي والإدراك الذي هو عليه المجتمع الآن أصبح صماما قويا في وجه الأعادي كيف لا ونحن قد رأينا كيف تحول 15 من سبتمبر الذي كان يضمر فيه اعداء الوطن الخبث لنا فتحول بفضل الله وبوقفة ابناء الشعب الى يوم التفاف وطني خلف القيادة الرشيدة فعشت يا وطني ذخرا للإسلام والمسليمن ، وفي ختام كلمته شكر بن لبده رئيس بلدية العارضة المهندش ابراهيم الكرير واللجنة المنظمة على هذا الإعداد الكبير والمنظم الذي يميز محافظة العارضة في الإحتفالات باليوم الوطني .ثم القى الأستاذ سليمان فقيهي كلمة الأهالي الذي أكد فيها تجديد البيعة والعهد والولاء للقيادة الرشيدة مستعرضا مناقب الملك الراحل مؤسس هذا الوطن الغالي مبديا فرحة أهالي العارضة وعزهم بهذا اليوم التاريخي.بعد ذلك توالت فقرات الحفل بقصائد شعرية والعاب شعبية ومسرحية تحاكي حب الوطن وكيفية الحفاظ على أمنه والدفاع عنه وان التفاف الشعب خلف القيادة وأمن الوطن يفسد على الاعداء مخططاتهم الاجرامية ليبقى الوطن شامخا، ثم نفذ الشاب اسامه المعيني برنامج مسابقات وجوائز مولتها البلديةثم سلم محافظ العارضة الجوائز لفريق الوصل لكرة القدم الفئز في المبارة التي اقيمت عصر اليوم بمناسبة اليوم الوطني فيماجوائز أخرى للفئزين في سباق المارثون ( يوم وطن).وأختتمت اللجنة المنظمة الحفل بالالعاب النارية التي زينت سماء العارضة وابهجت ابناءها.بعد ذلك صرح رئيس اللجنة المنظمة رئيس بلدية العارضة المهندس إبراهيم بن ظافر كريري عن فخره واعتزاه بهذا اليوم الوطني الذي يحكي توحيد الوطن على يد الملك عبدالعزيز وسعادة ابناء الوطن بما هو عليه من امن واستقرار وأكد أن البلدية جندت كافة امكاناتها في تنظيم هذا الحفل والفعاليات التي ستستمر هذا الأسبوع وقال مهما قدمنا لن نفي هذا الكيان العظيم حقه فنحن نعيش تحت ساءه وفوق ارضه ننعم بالخيرات والأمن والإستقرار وأصبحنا محسودين على هذه النعم التي يجب علينا الحفاظ عليها وشكر الكريري كافة اعضاء اللجنة المنظمة من البلدية واللجنة السياحية .