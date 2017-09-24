 محافظ بيش يهنئ القيادة الرشيدة بذكرى اليوم الوطني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 5 محرّم 1439 هجريا, الموافق 25 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الإرهاب يستهدف كنائس أمريكا .. و6 قتلى ومصابين قصف داعشي يقتل جنرال روسي شرق سوريا وظائف إدارية وأمنية وهندسية بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية لماذا تحلق الطيور المهاجرة على شكل v؟ مسيرات الفرح تعم أرجاء محافظة بيش بمناسبة اليوم الوطني دراسة أمريكية: صفع طفلك على الوجه قد يصيبه بهذه الأمراض محافظ بيش يهنئ القيادة الرشيدة بذكرى اليوم الوطني محافظ العارضة يرعى حفل الأهالي باليوم الوطني 87 والألعاب النارية تضيء سماء العارضة أمير منطقة الحدود الشمالية يرعى حفل الأهالي بذكرى اليوم الوطني87 شاطئ جدة يحتفل باليوم البحري العالمي تحت شعار “ربط السفن والموانئ والناس” اليوم الوطني : ذكرى مجيده لمسيرة نماء وعطاء أسسها الملك عبدالعزيز بحضور تجاوز 15 ألف أهالي محافظة الخرج يحتفلون باليوم الوطني

محافظ بيش يهنئ القيادة الرشيدة بذكرى اليوم الوطني

محافظ بيش يهنئ القيادة الرشيدة بذكرى اليوم الوطني
المناطق - جازان
رفع محافظ بيش خالد بن عبدالعزيز القصيبي ، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين -حفظهما الله- ولسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه ، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السابع والثمانين للمملكة.

وقال محافظ بيش يطل علينا في كل عام ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية السابع والثمانون لتعيد إلى الأذهان هذا الحدث التاريخي الذي تعيشه المملكة قيادة ووطناً وشعباً، وهو اليوم الذي وحد فيه الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن – طيب الله ثراه – شتات هذا الكيان العظيم وحول الفرقة والتناحر إلى أكبر وحدة عرفها العالم في العصر الحديث وفق كتاب الله الكريم وسنة رسوله – صلى الله عليه وسلم ـ وكان هدفه الذي تحقق خدمة الإسلام ورعاية الحرمين الشريفين .

وأكد أن اليوم الوطني يجسد مسيرة بطل رسخ أركان هذا الكيان وتوحيده تحت راية واحدة وهي راية التوحيد ، وانطلاقة لمسيرة أخرى هي مسيرة التطوير والبناء للدولة الحديثة العملاقة، التي أكمل مسيرتها الرائعة وسار على هذا النهج من بعده أبناؤه – وتسارعت عجلة التنمية والتطوير في عهد خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ حتى أضحت المملكة في مقدمة دول العالم المتحضر في جميع المجالات .
وفِي ختام كلمته دعا محافظ بيش الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة التاريخية على وطننا الغالي بالعزة والرفعة والسؤدد، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين , وأن يوفقهم لكل ما فيه الخير للإسلام والمسلمين.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>