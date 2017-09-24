محافظ بيش يهنئ القيادة الرشيدة بذكرى اليوم الوطني

رفع محافظ بيش خالد بن عبدالعزيز القصيبي ، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين -حفظهما الله- ولسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه ، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السابع والثمانين للمملكة.

وقال محافظ بيش يطل علينا في كل عام ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية السابع والثمانون لتعيد إلى الأذهان هذا الحدث التاريخي الذي تعيشه المملكة قيادة ووطناً وشعباً، وهو اليوم الذي وحد فيه الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن – طيب الله ثراه – شتات هذا الكيان العظيم وحول الفرقة والتناحر إلى أكبر وحدة عرفها العالم في العصر الحديث وفق كتاب الله الكريم وسنة رسوله – صلى الله عليه وسلم ـ وكان هدفه الذي تحقق خدمة الإسلام ورعاية الحرمين الشريفين .

وأكد أن اليوم الوطني يجسد مسيرة بطل رسخ أركان هذا الكيان وتوحيده تحت راية واحدة وهي راية التوحيد ، وانطلاقة لمسيرة أخرى هي مسيرة التطوير والبناء للدولة الحديثة العملاقة، التي أكمل مسيرتها الرائعة وسار على هذا النهج من بعده أبناؤه – وتسارعت عجلة التنمية والتطوير في عهد خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ حتى أضحت المملكة في مقدمة دول العالم المتحضر في جميع المجالات .

وفِي ختام كلمته دعا محافظ بيش الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة التاريخية على وطننا الغالي بالعزة والرفعة والسؤدد، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين , وأن يوفقهم لكل ما فيه الخير للإسلام والمسلمين.