مسيرات الفرح تعم أرجاء محافظة بيش بمناسبة اليوم الوطني

عمت مسيرات الفرح شوارع وطرقات محافظة بيش ومراكزها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 87 لليوم الوطني للمملكة ، حيث خرج أعداد كبيرة من الأهالي ، للاحتفال بهذه المناسبة الغالية ، فيما جابت مسيرات الخيول العربية والسيارات ، التي تزينت باللون الأخضر وصور خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – الطرقات الرئيسية بالمحافظة مبتهجين ومرددين أعذب الأناشيد في حب الوطن.

وتنوعت مظاهر الفرحة من مكان إلى أخر ومن شخص إلى أخر للتعبيرٍ بحبٍ صادقٍ بهذه المناسبة التي تجسد تلاحم الشعب مع قيادته ، وإبراز مظاهر الفرح بذكرى توحيد المملكة الغالية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – ، حيث شملت أحتفالات الأهالي عدد من المراكز التابعة بالإضافة لمشاركة نادي بيش السعودي من خلال توزيع عدد من باقات الورود والأعلام بهذه المناسبة على قائدي السيارات وأسرهم.

ويأتي هذا الاحتفال بمتابعة وإشراف من محافظ بيش خالد بن عبدالعزيز القصيبي وبمشاركة عدد من الجهات الأمنية والحكومية التي ساهمت في تنظيم وإنجاح هذه المناسبة الغالية.

من جانبه عبر عدد من المواطنين عن سعادتهم وسرورهم بهذه المناسبة الوطنية التي تعيد إلى الأذهان قصة الكفاح والملحمة البطولية التي قام بها الملك عبد العزيز، رحمه الله، لتوحيد البلاد تحت راية التوحيد ” لا إله إلا الله محمد رسول الله ” ، منوهين بما تحقق لهذه البلاد منذ توحيدها إلى عهد خادم الحرمين الشريفين من نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار والنهضة الحضارية العملاقة في شتى المجالات، عادين ذلك فخراً ومجداً لكل سعودي .