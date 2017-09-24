وظائف إدارية وأمنية وهندسية بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية

أعلنت الهيئة الملكية بينبع عن رغبتها في استقطاب الكوادر السعودية الواعدة من الجامعات السعودية والأجنبية للإنضمام إلى فريق عملها بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية (مدينة جازان) لشغل عدد من الوظائف الشاغرة ضمن المجالات التالية:

– الهندسية

– الإدارية والمالية

– الأمنية

واشترطت على المتقدمين للوظائف:

– الوظائف متاحة للسعوديين فقط (رجال).

– أن لا يقل التقدير عن (جيد جداً).

– معادلة الشهادة من وزارة التعليم إذا كانت من الخارج.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– إنطباق الشروط الموضحة قرين كل وظيفة.

– التعيين يتطلب فترة تدريب في الهيئة الملكية بينبع.

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً عن طريق اختيار الوظيفة وقراءة الشروط وتعبئة الطلب على هذا الرابط.