الإرهاب يستهدف كنائس أمريكا .. و6 قتلى ومصابين

ذكر مسؤولون أن امرأة لقيت حتفها وأصيب ما لا يقل عن ستة أشخاص في إطلاق نار بكنيسة في ناشفيل بولاية تنيسي الأميركية صباح الأحد بالتوقيت المحلي.

وقالت إدارة شرطة ناشفيل إن المرأة لفظت أنفاسها الأخيرة في مرأب للسيارات وكان المسعفون يعالجون ما لا يقل عن ستة مصابين من زوار الكنيسة بعد إطلاق النار في كنيسة المسيح بمنطقة بورنيت.

وقال جوزيف بليزانت المتحدث باسم إدارة إطفاء ناشفيل لرويترز إن خمسة من المصابين الستة تزيد أعمارهم عن 60 عاما ونقلوا إلى مستشفيات قريبة. وأفاد بليزانت والشرطة بأن المسلح من بين المصابين.

وتقع الكنيسة على بعد 16 كيلومترا تقريبا من وسط ناشفيل فيتنيسي. وذكرت قناة تلفزيونية محلية نقلا عن نجل راعي الكنيسة قوله إن والده أصيب برصاصة في الصدر وإنه يعالج في مستشفى.