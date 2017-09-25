رئيس أركان اليمن: الميليشيات باتت ضعيفة بمختلف الجبهات

أكد رئيس أركان الجيش اليمني، اللواء الركن طاهر العقيلي، الأحد، أن ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية، أصبحت في وضع ضعيف في مختلف الجبهات.

وقال #العقيلي إن “علامات النصر تلوح في الأفق ولن يبقى هناك شبر واحد خارج سلطة الدولة والشرعية”.

جاء ذلك أثناء زيارة اللواء العقيلي، للمرة الأولى، للواء 117 مشاة بمحور البيضاء وسط اليمن، واللواء 26 مشاة في حريب بمحافظة مأرب شمال البلاد.

وعقد رئيس هيئة أركان الجيش اليمني، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، اجتماعاً بقيادة اللواء 117، لمناقشة المستجدات والمهام التي ينفذها.

كما اطلع على مستوى الجاهزية ومدى تحديث خطط التدريب والتأهيل لرفع الكفاءة القتالية لمنتسبي الجيش الوطني.