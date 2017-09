كيف تفعّل خاصية “عدم الإزعاج أثناء القيادة” على آيفون ؟

وسعت شركة آبل الأميركية من مزايا خاصية عدم الإزعاج في نظام iOS 11 بإضافة ميزة “عدم الإزعاج أثناء القيادة” حيث بات بالإمكان إيقاف تشغيل التنبيهات تلقائياً عند قيادة السيارة.

ويُمكن لهواتف آيفون العاملة بنظام (آي أو إس 11) استشعار الأوقات التي يكون فيها المستخدم منشغلاً بالقيادة ومنع تلقي الإشعارات والتنبيهات تلقائياً.

وفيما يلي الخطوات التي يجب عليك اتباعها لتفعيل الميزة الجديدة

*بداية اذهب إلى الإعدادات “Settings” ثم اختر عدم الإزعاج “Do Not Disturb”

*مرر للأسفل وستلاحظ ظهور خيار جديد “عدم الإزعاج أثناء القيادة” – “Do Not Disturb While Driving”

*اضغط على زر تنشيط “Activate” الذي يظهر أسفل الخيار السابق

بعدها يجب عليك الاختيار من بين 3 أوضاع متوفرة لخاصية عدم الإزعاج أثناء القيادة وهي:

تلقائياً – Automatically: في هذا الوضع يستخدم هاتف آيفون الخاص بك بعض المعلومات مثل اكتشاف الحركة واتصالات الشبكة، لاستشعار انشغالك بالقيادة ويقوم بتشغيل الخاصية تلقائياً دون أي تدخل منك.

عند توصيل الهاتف بالسيارة عبر Bluetooth – When Connected to Car Bluetooth: في هذا الوضع يتم تشغيل الخاصية بمجرد توصيل الهاتف بنظام التوصيل اللاسلكي في السيارة.

يدوياً – Manually: في هذا الوضع يُمكنك استخدم مركز التحكم لتشغيل خاصية عدم الإزعاج أثناء القيادة، حيث يُمكنك إضافة الخاصية إلى لوحة التحكم من خلال الانتقال إلى الإعدادات ثم مركز التحكم ثم تخصيص عناصر التحكم، بعدها يمكنك إضافة خاصية “عدم الإزعاج أثناء القيادة” والوصول السريع لها عبر سحب إصبعك من أسفل الشاشة لأعلاها.

يذكر أنه يُمكنك تعيين الرد التلقائي لأشخاص محددين أثناء تفعيل هذا الوضع وذلك بالانتقال إلى الإعدادات ثم عدم الإزعاج، بعد ذلك مرر للأسفل واختر رد تلقائي على “Auto-Reply to” ومن ثم اختر الأشخاص الذين ترغب بحصولهم على رد تلقائي.