بحضور المحافظ أهالي محافظة الدلم يحتفلون باليوم الوطني

نظمت بلدية محافظة الدلم حفلًا للأهالي بمناسبة اليوم الوطني ٨٧، بحضور محافظ محافظة الدلم ثامر بن عبدالله الشتوي ومدراء الدوائر الحكوميه وذلك بمنتزه المركز الحضاري.

بدأ الحفل بالسلام الوطني ثم القرآن الكريم، ثم ألقى محافظ الدلم كلمة هنأ من خلالها القيادة الرشيدة وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين والشعب السعودي النبيل بمناسبة اليوم الوطني 87، داعيًا الله أن يحفظ الله بلاد الحرمين، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.

بعدها ألقى رئيس المجلس البلدي هديان الدوسري كلمة أهالي محافظة الدلم بهذه المناسبة. وبعد ذلك القيت قصائد شعرية بهذه المناسبه خلاله القصائد الشعرية بالفحصي والنبطي ثم اوريت.

وفي نهاية الحفل اقيمت العرضه النجديه وتكريم الجهات المشاركة للاحتفال واطلقت الالعاب النارية التي أضاءة سماء المحافظة .