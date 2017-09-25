 اهالي الجرادية بصامطة يشيعون شهيد الواجب الرقيب أحمد حدادي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 5 محرّم 1439 هجريا, الموافق 25 سبتمبر 2017 ميلاديا

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اهالي الجرادية بصامطة يشيعون شهيد الواجب الرقيب أحمد حدادي

اهالي الجرادية بصامطة يشيعون شهيد الواجب الرقيب أحمد حدادي
صامطة – المناطق ؛ 

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز أمير منطقة جازان بالنيابة أدى وكيل محافظة صامطة الأستاذ مصطفى علي قحل والمقدم المقدم عبدالله بن سعد التميمي من قوة جازان ، الصلاة على شهيد الواجب على الشهيد الرقيب أحمد هادي محمد حدادي  بمقبرة الجرادية الجنوبية التابعة لمحافظة صامطة ، الذي استشهد  في قطاع نجران وهو يدافع عن تراب الوطن  .

وقدم وكيل محافظة صامطة  ” القحل ” لوالده وأقاربه  تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين, وسمو أمير المنطقة ، وسمو نائب أمير المنطقة  – حفظهم الله – مؤكدًا اعتزاز الجميع بما يقدمه جنودنا البواسل من تضحيات للدفاع عن أرض الحرمين الشريفين ، سائلا الله تعالى أن يتقبل الشهيد بواسع الرحمة والمغفرة .

ونقل المقدم  ” التميمي ” تعازي سمو سيدي وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد و معالي رئيس هيئة الأركان العامة ومعالي قائد القوات البرية و قائد المنطقة الجنوبية وسعادة قائد قوة جازان .
وقال والد الشهيد العم ” هادي ” نحمد الله -سبحانه وتعالى- على قضائه وقدره؛ فنحن راضون كل الرضى؛ لأن ابننا مات بطلًا شهيدًا في ميدان الشرف والعزة والكرامة من أجل الدين والوطن”.

وتابع: “لقد سجل اسمه ضمن الأبطال الذين ضحَّوا بأرواحهم ودمائهم في سبيل أمن الوطن واستقراره وحمايةً لحدود المملكة لينال الشهادة وهو يدافع عن أرض الحرمين الشريفين بكل قوة وشجاعة .

هذا وقد شكر أقارب الشهيد كل من حضر وشاركهم في تشييع الشهيد .
حضر الصلاة والتشييع عددا من المشائخ من الحد الجنوبي ومسؤولي المنطقة وزملاء الشهيد .

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