اليوم الوطني.. بناء هذا الوطن الشامخ الذي ينعم فيه أبناء الوطن بكل رفاهية ورغد من العيش

ياموطني انني أهواك في وله

يانكهة حلوة تنساب في بدني

لله درك صيقل الشعر لقد ابدعت ايما ابداع لهذا الوطن الكبير الجميل وطن الاسلام ومهبط الوحي ارض الحرمين الشريفين ومهوى افئدة العالمين من كل الدنيا انه وطن السعود الذي سعد فيها القريب والبعيد انها السعودية مملكة العز والإنسانية واحة الأمن ودوحة الأمان والإيمان …

ولله در المؤسس الذي جعل من هذه الجزيرة المترامية الأطراف وطن واحد ينبض امن وامان وأخوة وايمان

اذا اشتكى الحد الجنوبي ..

شمر لها حاتم الطي ..

واذايحاول في الشمال المجوسي ..

جنوبها رجال تقض الحدايد …

والشاطئ الغربي علينا ينسنس..

للشاطىء الشرقي بحب وحنايا …

رحم الله الملك عبدالعزيز وأبنائه المتوفين جميعاً من اعتلى الملك ومن لم يعتليه فقد ساهموا جميعاً في بناء هذا الوطن الشامخ الذي ينعم فيه ابناء الوطن بكل رفاهية ورغد من العيش ..

كلمة حق ان أسرة ال السعود هي الأمان بعد الله للوطن .. يضرب ابناء هذه الاسرة ممثلة في ملكنا سلمان الحزم و ولي عهد محمد العزم مشارق الارض ومغاربها ويتحملون كل العناء من اجل راحتنا حين ينام المواطن في امن وامان فخلفه سهر العظماء وحين يرغد المواطن في العيش الوفير فخلفه تخطيط العظماء .. اهنىء ايها الوطن فدونك عظماء البلد ودونك ابناء الوطن الشرفاء .. وحق لكل مواطن ومقيم على هذا الثرى الطاهر ان يفتخر بهذا الوطن في يومه المجيد السابع والثمانين وان يستلهم امجاد أولئك العظماء الذين وحدوه وندعوا لهم بالرحمة والمغفرة ولوطننا بداوم الأمن والامان والإيمان . بقلم حمود محمد الذروي

امين لجنة إصلاح البين سابقاً

باحث الدراسات العليا جامعة الملك خالد