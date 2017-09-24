 5 أمور بعد الاستيقاظ ترفع درجة نشاطك دون آثار سلبية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 10 محرّم 1439 هجريا, الموافق 30 سبتمبر 2017 ميلاديا

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5 أمور بعد الاستيقاظ ترفع درجة نشاطك دون آثار سلبية

5 أمور بعد الاستيقاظ ترفع درجة نشاطك دون آثار سلبية
المناطق - وكالات

لطالما كانت طقوس الصباح، واحدة من أهم محفزات المرء، التي تساعده على قضاء اليوم بنشاط وحيوية، إلا أن الـ30 دقيقة الأولى عقب الاستيقاظ من النوم، تعد كلمة السر، إذ يبني عليها المرء واقع يومه وتحفزه لتطوير الأداء وتدفع لنشاط لا مثيل له.

وفيما يلي بعض الممارسات التي أوردها موقع “بيزنس إنسايدر”، ويمكنك من خلالها رفع درجة نشاطك بشكل ملحوظ ودون آثار سلبية:

الامتنان

بمجرد الاستيقاظ في الصباح، وقبل الخروج من السرير، يجب أن تركز على أشياء بحياتك أنت ممتن، والابتعاد عن التركيز على الأمور السلبية، ما يعزز الطاقة الإيجابية في جسمك.

التأمل

حاول كل صباح أن تفعل ما يلي: اختر كرسيا مريحا تجلس عليه عقب الاستيقاظ من أجل “التأمل”، سيخلصك هذا من انشغال فكرك مما يؤرقه، ويحول ساعات يومك إلى فترة أكثر حضورا وتركيزا.

الأهداف

يجب عليك تحديد أهدافك وربما قراءتها بصوت عال، ويستحسن أن يضع المرء أهدافا مدتها 6 أشهر ويعمل على تحقيقها.

النية

يجب تحديد ما تود القيام به خلال اليوم، فبعد ، تأتي النية هنا كضرورة لكي تضع عليك مسؤولية ما تود القيام به خلال اليوم.

ما لا يجب فعله

وقبل نهاية الـ30 دقيقة، يجب على المرء تحديد الأشياء التي لا يجب فعلها خلال اليوم، لكي يستفيد من وقته خلال اليوم، ومنها عدم متابعة الرسائل الصوتية ومراجعة البريد الإلكتروني قبل الذهاب إلى العمل.

التعليقات (١) اضف تعليق

  1. ١
    ابو جلال

    امرها سهل كل الامور تنطبق على صلاة الفجر

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