 الأرصاد: توقعات بهطول أمطار في شمال وشرق المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 5 محرّم 1439 هجريا, الموافق 25 سبتمبر 2017 ميلاديا

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الأرصاد: توقعات بهطول أمطار في شمال وشرق المملكة

الأرصاد: توقعات بهطول أمطار في شمال وشرق المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة إلى غائمة جزئياً على شمال وشرق المملكة قد تهطل منها أمطار خفيفة, و يتأثر شمال المملكة برياح جنوبية نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار ولا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات (جازان وعسير، الباحة تمتد إلى مكة المكرمة).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمرشمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 – 40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين.

وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

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