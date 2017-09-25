مواطن يبلغ رجال الأمن: رأيت شخصاً يرتدي حزاماً ناسفاً في عفيف

لم يكن يعرف شابين يرتدي أحدهم حزام طبي مخصص لمرضى السكر أن يكونا سببا في إرباك واستنفار الجهات الأمنية بعفيف.

وفي التفاصيل فإن شابين قدما لصاحب ماشية في الصحراء شمال عفيف بالقرب نفود عرق الدسم وأصر صاحب الماشية على ضيافتهما في عزبته الخاصة ولم يغادروا أيضا بل أصر عليهم ضيفهم على المبيت في رحاله حتى الصباح وفعلا وقام أحد الضيوف بنزع حزام يرتديه عن ظهره وقد سحب منه أسلاك معدنية توضع على أجزاء الجسم لمراقبة أجهزته الحيوية وهو ما دعا المضيف بالأسراع ومغادرة العزبة بعيدا وبعد مشاورات بينه وبين ذويه كان الوطن أهم وحرصا منهم على تطبيق المقولة الشهيرة بأن المواطن هو رجل الأمن الأول فقد سارعا بإبلاغ شرطة عفيف بالحادثه.

وتم تعزيز القوة الأمنية لمثل هذه الحالات وبعد وقوف عدة فرق من شرطة عفيف تدعمها فرق الدوريات الأمنية أتضحت الصورة وخرج الشابين وبعد تفتيش الحزام أتضح أنه حزام طبي يعود لمرضى السكر وأن الأشخاص وضعهم طبيعي وتم عمل محضرا بالحادثة وإغلاق ملف القضية تماما في حينه.