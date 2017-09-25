 القرضاوي يستضيف الندوي بعد طرده من عمان | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 10 محرّم 1439 هجريا, الموافق 30 سبتمبر 2017 ميلاديا

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القرضاوي يستضيف الندوي بعد طرده من عمان

القرضاوي يستضيف الندوي بعد طرده من عمان
المناطق_الرياض

استضاف الإرهابي يوسف القرضاوي في قطر الإرهابي الهندي (سليمان الندوي)، الذي لم يمضي على طرد سلطنة عمان له أربع وعشرون ساعة، بعد إساءته وتطاوله على المملكة.

واحتفى الإرهابي يوسف القرضاوي بالندوي عبر حسابه الشخصي في تويتر، وقال في تغريدته “مع فضيلة الشيخ سلمان الندوي ظهر اليوم بمكتبي”، ومرفقاً فيها صورة تجمعهما.

وكانت الجهات المختصة في عمان قد طالبت المحاضر سليمان الندوي مغادرة البلاد بعد أن أساء إلى المملكة العربية السعودية، في المحاضرة التي ألقاها أمام طلاب كلية العلوم الشرعية بمسقط في 19 سبتمبر الحالي.

يذكر أن المحاضر الهندي أشاد بمفتي الإخوان الإرهابي يوسف القرضاوي، وتهجم على رموز المملكة العربية السعودية، وأشاد بجماعات إرهابية ورموزها.

التعليقات (١) اضف تعليق

  1. ١
    الدوسري

    حسبنا الله ونعم الوكيل

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