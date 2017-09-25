 مقتل شخص وإصابة 6 إثر إطلاق نار في كنيسة ناشفيل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 5 محرّم 1439 هجريا, الموافق 25 سبتمبر 2017 ميلاديا

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مقتل شخص وإصابة 6 إثر إطلاق نار في كنيسة ناشفيل

مقتل شخص وإصابة 6 إثر إطلاق نار في كنيسة ناشفيل
المناطق_وكالات

قالت السلطات المحلية في الولايات المتحدة إن سيدة قتلت وأصيب ستة آخرون في حادث إطلاق نار بكنيسة في مدينة ناشافيل بولاية تينيسي الأميركية اليوم الأحد وتم نقل المصابين ومرتكب الحادث المسلح للمستشفى لتلقي العلاج.

وقالت شرطة ناشفيل إن السيدة عثر عليها مقتولة في ساحة انتظار الكنيسة حيث تم إطلاق النار تقريبا في توقيت إقامة الصلوات المعتادة ليوم الأحد.

وأضافت الشرطة أن المسلح وخمسة ضحايا أصيبوا في الحادث، بينما استلزم تقديم الرعاية الطبية لضحية أخرى تعرضت للضرب بالمسدس.

ووقع حادث إطلاق النار في كنيسة ” بورنت تشابيل ” في حي أنتيوك الواقع جنوب شرق ناشفيل، وكان من بين المصابين شخص يتجاوز عمره الستين عاما ومعظم الضحايا تم علاجهم في مركز فاندربيلت الصحي وفقا لهيئة مكافحة الحريق في ناشفيل.

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