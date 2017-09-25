 صحه الطائف تطلق فعاليات اليوم العالمي للعلاج الطبيعي تحت شعار “صحتك في حركتك “ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 5 محرّم 1439 هجريا, الموافق 25 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

صحه الطائف تطلق فعاليات اليوم العالمي للعلاج الطبيعي تحت شعار “صحتك في حركتك “ مقتل شخص وإصابة 6 إثر إطلاق نار في كنيسة ناشفيل استفتاء كردستان: الناخبون الأكراد يصوتون على الانفصال حرس الحدود بقطاع الخفجي ينقذ شخصين من الغرق القرضاوي يستضيف الندوي بعد طرده من عمان جمهور “تويتر” يعترض على اعتذار وزير التعليم! «18» مشكلة حقيقية ستواجه أجهزة آبل مع تحديث «iOS11» ترامب يبحث تغيير أمره التنفيذي بحظر دخول مواطني دول معينة لأمريكا مواطن يبلغ رجال الأمن: رأيت شخصاً يرتدي حزاماً ناسفاً في عفيف الأرصاد: توقعات بهطول أمطار في شمال وشرق المملكة رئيس مركز ريم العقدي : هذا اليوم الأغر نستلهم فيه ذكرى المؤسس الذي نعيش اليوم ثمرة جهوده وملاحمه البطولية  اهالي الجرادية بصامطة يشيعون شهيد الواجب الرقيب أحمد حدادي

صحه الطائف تطلق فعاليات اليوم العالمي للعلاج الطبيعي تحت شعار “صحتك في حركتك “

صحه الطائف تطلق فعاليات اليوم العالمي للعلاج الطبيعي تحت شعار “صحتك في حركتك “
المناطق_عادل الزهراني

نضمت مديريه الشئون الصحيه بمحافظه ممثله باداره التاهيل الطبي بصحه الطائف فعاليات اليوم العالمي للعلاج الطبيعي تحت شعار ” صحتك في حركتك ” والذي اقيم بمجمع
مول قلب الطائف وكان ذلك
بحضور مساعد مدير الشئون الصحيه للخدمات
المساعده الدكتور فواز الزايدي ومدير اداره التاهيل الطبي منصور الزهراني
وعدد من القيادات بصحه الطائف حيث افتتح الدكتور
الزايدي المعرض االتوعوي
والذي يهدف الي توعيه المجتمع بدور التاهيل الطبي
بكافه تخصصاته من علاج
طبيعي وعلاج وظيفي  واطراف صناعيه و علل نطق وسمع  ، كما ان اداره التاهيل
الطبي تقوم بتقديم المساعده
لذوي الاحتياجات الخاصه بمنحهم بطاقه التسهيلات
المروريه وبطاقه تخفيض الطيران
يشارك في المعرض نخبه من
اخصائين واخصائيات العلاج الطبي من كافه المستشفيات التابعه لصحه
الطائف ومشاركه فريق تطوعي للعلاج الطبيعي وعددمن طلاب الامتياز
ويستمر هذا المعرض خمسه
ايام ،

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>