صحه الطائف تطلق فعاليات اليوم العالمي للعلاج الطبيعي تحت شعار “صحتك في حركتك “

نضمت مديريه الشئون الصحيه بمحافظه ممثله باداره التاهيل الطبي بصحه الطائف فعاليات اليوم العالمي للعلاج الطبيعي تحت شعار ” صحتك في حركتك ” والذي اقيم بمجمع

مول قلب الطائف وكان ذلك

بحضور مساعد مدير الشئون الصحيه للخدمات

المساعده الدكتور فواز الزايدي ومدير اداره التاهيل الطبي منصور الزهراني

وعدد من القيادات بصحه الطائف حيث افتتح الدكتور

الزايدي المعرض االتوعوي

والذي يهدف الي توعيه المجتمع بدور التاهيل الطبي

بكافه تخصصاته من علاج

طبيعي وعلاج وظيفي واطراف صناعيه و علل نطق وسمع ، كما ان اداره التاهيل

الطبي تقوم بتقديم المساعده

لذوي الاحتياجات الخاصه بمنحهم بطاقه التسهيلات

المروريه وبطاقه تخفيض الطيران

يشارك في المعرض نخبه من

اخصائين واخصائيات العلاج الطبي من كافه المستشفيات التابعه لصحه

الطائف ومشاركه فريق تطوعي للعلاج الطبيعي وعددمن طلاب الامتياز

ويستمر هذا المعرض خمسه

ايام ،