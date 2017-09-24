مؤسسة النقد توقف 3 شركات للصرافة

​أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي أنه نظراً لعدم التزام كلٍ من شركة أبناء محمد منير حلواني للصرافة وشركة عبد العزيز عبدالله الزامل وأولاده للصرافة وشركة سعيد محمد علي العمودي وشركاه للصرافة بعدد من المتطلبات النظامية والرقابية، واستناداً للصلاحيات الممنوحة للمؤسسة بموجب القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1357) وتاريخ 01 / 05 / 1432 هـ، فقد قررت المؤسسة خلال الفترة الماضية تعليق نشاط التحويل المالي لدى شركات الصرافة المشار إليها.

وأوضحت المؤسسة في بيانها إلى أنه لن يتم رفع التعليق عن تقديم خدمات التحويل المالي حتى يثبت تصحيح الشركات لأوضاعها والتزامها التام بالمتطلبات النظامية والرقابية، وفي حال عدم قيام الشركات بتصحيح أوضاعها فإن المؤسسة سوف تتخذ إجراءات نظامية إضافية.