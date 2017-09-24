 مؤسسة النقد توقف 3 شركات للصرافة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 5 محرّم 1439 هجريا, الموافق 25 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مؤسسة النقد توقف 3 شركات للصرافة تركيا: سنتخذ ما يلزم إذا عرّض استفتاء كردستان أمننا للخطر وفاة أسمن إمرأة في العالم.. ومستشفى برجيل توضح الأسباب اليمن: اشتباكات عنيفة في صرواح والجيش يقصف هيلان كبار السن يتوشحون بصور الملك سلمان على صدورهم «الضوء» لغة تواصل السيارات آلية القيادة مع المشاة ناهز 100 عام .. المعمر “ملفي الحربي” يرفض المرأة ويسكن الصحراء! صحه الطائف تطلق فعاليات اليوم العالمي للعلاج الطبيعي تحت شعار “صحتك في حركتك “ مقتل شخص وإصابة 6 إثر إطلاق نار في كنيسة ناشفيل استفتاء كردستان: الناخبون الأكراد يصوتون على الانفصال حرس الحدود بقطاع الخفجي ينقذ شخصين من الغرق القرضاوي يستضيف الندوي بعد طرده من عمان

مؤسسة النقد توقف 3 شركات للصرافة

مؤسسة النقد توقف 3 شركات للصرافة
المناطق_الرياض

​أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي أنه نظراً لعدم التزام كلٍ من شركة أبناء محمد منير حلواني للصرافة وشركة عبد العزيز عبدالله الزامل وأولاده للصرافة وشركة سعيد محمد علي العمودي وشركاه للصرافة بعدد من المتطلبات النظامية والرقابية، واستناداً للصلاحيات الممنوحة للمؤسسة بموجب القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1357) وتاريخ 01 / 05 / 1432 هـ، فقد قررت المؤسسة خلال الفترة الماضية تعليق نشاط التحويل المالي لدى شركات الصرافة المشار إليها.

وأوضحت المؤسسة في بيانها إلى أنه لن يتم رفع التعليق عن تقديم خدمات التحويل المالي حتى يثبت تصحيح الشركات لأوضاعها والتزامها التام بالمتطلبات النظامية والرقابية، وفي حال عدم قيام الشركات بتصحيح أوضاعها فإن المؤسسة سوف تتخذ إجراءات نظامية إضافية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>