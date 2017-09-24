وفاة أسمن إمرأة في العالم.. ومستشفى برجيل توضح الأسباب

أعلنت إدارة مستشفى برجيل وفاة إيمان عبدالعاطي، أثقل امرأة في العالم سابقاً.

وقد توفيت السيدة عبدالعاطي اليوم، الاثنين، 25 سبتمبر 2017 في الساعة 04:35 صباحاً بتوقيت أبوظبي نتيجة لصدمة إنتانية مع اختلال وظائف أعضاء الجسم بما في ذلك الفشل الكلوي.

وأضافت المستشفى في بيان صحفي: «كانت السيدة إيمان تحت إشراف فريق طبي يضم أكثر من 20 طبيباً من مختلف التخصصات، تمكنوا بنجاح من تحسين حالتها الصحية منذ وصولها إلى الإمارات العربية المتحدة. ولكنها استسلمت لحربها ضد مرض السمنة، ولفظت أنفاسها الأخيرة في وقت مبكر من صباح اليوم».

وأعربت ادارة المستشفي عن تعازيها لأسرة ايمان قائلة نقدم صلواتنا وخالص تعازينا القلبية إلى عائلة الفقيدة، لافتة إلى أنه «سوف يتم إعلان الحداد في جميع مستشفيات ومرافق برجيل».