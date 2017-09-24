تركيا: سنتخذ ما يلزم إذا عرّض استفتاء كردستان أمننا للخطر

قالت وزارة الخارجية التركية إن أنقرة ستتخذ “كل الإجراءات” بموجب القانون الدولي إذا أدى استفتاء إقليم كردستان العراق على الاستقلال إلى تهديدات للأمن القومي التركي.

وفي بيان مكتوب قالت الوزارة إنها لا تعترف بالاستفتاء وإنها ستعتبر نتيجته باطلة وأضافت أن حكومة إقليم كردستان العراق تهدد السلام والاستقرار في العراق والمنطقة بأسرها.

وفي تحذير منفصل قالت الوزارة إنها توصي بشدة المواطنين الأتراك في محافظات دهوك وأربيل والسليمانية الكردية العراقية بالمغادرة في أقرب وقت ممكن ما لم يضطروا إلى البقاء.

وقالت قناة (إن.تي.في) التلفزيونية التركية اليوم الاثنين إن تركيا تمنع الدخول إليها من شمال العراق عند بوابة معبر الخابور الحدودي في جنوب شرق البلاد إلا أنه ما زال من الممكن دخول العراق من المعبر.