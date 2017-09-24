 تركيا: سنتخذ ما يلزم إذا عرّض استفتاء كردستان أمننا للخطر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 5 محرّم 1439 هجريا, الموافق 25 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

تركيا: سنتخذ ما يلزم إذا عرّض استفتاء كردستان أمننا للخطر وفاة أسمن إمرأة في العالم.. ومستشفى برجيل توضح الأسباب اليمن: اشتباكات عنيفة في صرواح والجيش يقصف هيلان كبار السن يتوشحون بصور الملك سلمان على صدورهم «الضوء» لغة تواصل السيارات آلية القيادة مع المشاة ناهز 100 عام .. المعمر “ملفي الحربي” يرفض المرأة ويسكن الصحراء! صحه الطائف تطلق فعاليات اليوم العالمي للعلاج الطبيعي تحت شعار “صحتك في حركتك “ مقتل شخص وإصابة 6 إثر إطلاق نار في كنيسة ناشفيل استفتاء كردستان: الناخبون الأكراد يصوتون على الانفصال حرس الحدود بقطاع الخفجي ينقذ شخصين من الغرق القرضاوي يستضيف الندوي بعد طرده من عمان جمهور “تويتر” يعترض على اعتذار وزير التعليم!

تركيا: سنتخذ ما يلزم إذا عرّض استفتاء كردستان أمننا للخطر

تركيا: سنتخذ ما يلزم إذا عرّض استفتاء كردستان أمننا للخطر
المناطق_وكالات

قالت وزارة الخارجية التركية إن أنقرة ستتخذ “كل الإجراءات” بموجب القانون الدولي إذا أدى استفتاء إقليم كردستان العراق على الاستقلال إلى تهديدات للأمن القومي التركي.

وفي بيان مكتوب قالت الوزارة إنها لا تعترف بالاستفتاء وإنها ستعتبر نتيجته باطلة وأضافت أن حكومة إقليم كردستان العراق تهدد السلام والاستقرار في العراق والمنطقة بأسرها.

وفي تحذير منفصل قالت الوزارة إنها توصي بشدة المواطنين الأتراك في محافظات دهوك وأربيل والسليمانية الكردية العراقية بالمغادرة في أقرب وقت ممكن ما لم يضطروا إلى البقاء.

وقالت قناة (إن.تي.في) التلفزيونية التركية اليوم الاثنين إن تركيا تمنع الدخول إليها من شمال العراق عند بوابة معبر الخابور الحدودي في جنوب شرق البلاد إلا أنه ما زال من الممكن دخول العراق من المعبر.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>