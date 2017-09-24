 تطوير أجسام مضادة للقضاء على 99% من سلالات فيروس الإيدز | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 5 محرّم 1439 هجريا, الموافق 25 سبتمبر 2017 ميلاديا

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تطوير أجسام مضادة للقضاء على 99% من سلالات فيروس الإيدز

تطوير أجسام مضادة للقضاء على 99% من سلالات فيروس الإيدز
المناطق_وكالات

نجح علماء في تطوير نوع جديد من الأجسام المضادة قادرة على مهاجمة 99 % من سلالات الفيروس المسبب لمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، ويمكنها منع نقل العدوى بين القرود.

وتم تصميم المضادات الجديدة لتهاجم ثلاثة أجزاء حساسة في الفيروس مما يصعب على الإيدز المضي قدما في التأثير على الجسم.

وجرت الاختبارات على 24 قرداً حصلوا على المضاد الثلاثي، واستطاعت جميعها التصدي للإيدز ولم تحدث أي إصابة بعد حقنهم بالفيروس، وجاء هذا العمل نتاج تعاون بين المعهد الوطني الأمريكي للصحة وشركة سانوفي لإنتاج الأدوية.

ووصفت الجمعية الدولية للإيدز هذا الإعلان بأنه تقدم مثير ، وستبدأ التجارب على البشر العام المقبل للوقوف على قدرت العلاج الجديد على منع أو علاج العدوى.

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