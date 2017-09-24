دوري أبطال آسيا: الهلال بدعم إماراتي يواجه بيروزي الإيراني

سينتظر الهلال السعودي دعم عدد كبير من المشجعين الإماراتيين، عندما يستضيف بيروزي الإيراني، غداً الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم في أبوظبي.

وتقام المواجهات السعودية-الإيرانية في ملاعب محايدة، بسبب التوتر السياسي بين البلدين، لكن من المتوقع أن يحظى الهلال بدعم الآلاف في إستاد محمد بن زايد.

وأعلنت أندية إماراتية تنظيم رحلات لنقل المشجعين لدعم الهلال، إضافة إلى توقعات بسفر جماهير من السعودية لإنعاش حلم إحراز اللقب القاري لأول مرة منذ 2000.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن نائب رئيس الهلال، عبدالرحمن النمر، قوله: نحن مستعدون لمواجهة بيروزي رغم صعوبة المباراة، ويجب احترام أي فريق بلغ نصف النهائي.

وأضاف: لدينا آمال كبيرة في تجاوز نصف النهائي.. وسنستفيد من سياسة المدرب رامون دياز في التناوب.

ويمر الهلال، الذي خسر نهائي دوري الأبطال في 2014 أمام وسترن سيدني واندرارز الأسترالي، بفترة رائعة، ويحظى بروح معنوية عالية في ظل تصدر الدوري السعودي واجتياز العين الإماراتي في ربع النهائي.

وتفوق الهلال على العين 3-0 في إياب ربع النهائي، بفضل ثلاثية البرازيلي المتألق كارلوس إدواردو، بعد انتهاء لقاء الذهاب دون أهداف.

والمنتظر أن يفتقد الهلال، الذي استفاد أيضاً من هدف لإدواردو ليتعادل 1-1 مع غريمه الاتحاد في الدوري السعودي الخميس الماضي، لاعبه نواف العابد بسبب الإصابة.

وتعرض بيروزي لضربة بعد إيقاف المهاجم الخطير مهدي طارمي 4 أشهر، بسبب خلاف يتعلق بانضمامه للفريق قادماً من الدوري التركي.

وهذه المواجهة الثالثة بين الهلال وبيروزي في البطولة الجارية، بعدما تبادل الفريقان التعادل ذهاباً وإياباً في دور المجموعات وسيتجدد الصراع بينهما في إياب نصف النهائي في بالعاصمة العمانية مسقط 17 أكتوبر المقبل.

وستقام المباراة الأخرى في ذهاب نصف النهائي لدوري الأبطال الأربعاء، حيث يستضيف شنغهاي سيبغ الصيني منافسه أوراوا رد دياموندز الياباني، على أن تقام مباراة الإياب في سايتاما 18 أكتوبر.

ويتأهل الفائزان لخوض نهائي دوري الأبطال في 18 و25 نوفمبر على أن يشارك بطل آسيا في كأس العالم للأندية التي تستضيفها الإمارات نهاية العام الجاري.