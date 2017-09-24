 خادم الحرمين وولي العهد يهنئان الرئيس اليمني بذكرى 26 سبتمبر لبلاده | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 5 محرّم 1439 هجريا, الموافق 25 سبتمبر 2017 ميلاديا

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خادم الحرمين وولي العهد يهنئان الرئيس اليمني بذكرى 26 سبتمبر لبلاده

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان الرئيس اليمني بذكرى 26 سبتمبر لبلاده
المناطق_الرياض

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية بمناسبة ذكرى 26 سبتمبر لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته ، ولحكومة وشعب الجمهورية اليمنية الشقيق بموفور الأمن والاستقرار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية بمناسبة ذكرى 26 سبتمبر لبلاده، وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته ، ولحكومة وشعب الجمهورية اليمنية الشقيق دوام الأمن والاستقرار.

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