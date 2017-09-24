 تعليم حائل يعلن عن المواقع المحتاجة لوظائف حراس المدارس | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 5 محرّم 1439 هجريا, الموافق 25 سبتمبر 2017 ميلاديا

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تعليم حائل يعلن عن المواقع المحتاجة لوظائف حراس المدارس

تعليم حائل يعلن عن المواقع المحتاجة لوظائف حراس المدارس
المناطق_حائل

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل عن احتياج وظائف حراس مدارس البنين للأعمار فوق 25 سنة ومدارس البنات للأعمار فوق 35 سنة والتي تم الاعلان عنها الاسبوع الماضي وتم فتح موقع التوظيف بتعليم حائل حسب الإعلان مسبقاً ويرتبط البرنامج بالبيانات المسجلة في ساعد والاحتياج كالتالي :

شمال حائل بنين

تسع مدارس

شمال حائل بنات

مدرستان

جنوب حائل بنين

سبع مدارس

جنوب حائل بنات

مدرسة واحدة

 مكتب الحائط بنين

ابتدائية الحماد

  مكتب الحائط بنين

ابتدائية الدابيه

 مكتب الحائط بنين

ابتدائية الشويمس

 مكتب الحائط بنين

ابتدائية المناخ

 مكتب الحائط بنين

متوسطة الحائط

 مكتب الحائط بنين

ثانوية الحليفة السفلى

مكتب الروضة بنين

ابتدائية تحفيظ القرآن الكريم بالروضة

مكتب الروضة بنين

ابتدائية الامامّ مالك

 مكتب الروضة بنين

ابتدائية الوسيطاء

مكتب الروضة بنين

متوسطة و ثانوية الوسيطاء

مكتب السليمي بنين

ابتدائية التقدم

مكتب السليمي بنين

ابتدائية الرقب

مكتب السليمي بنين

متوسطة النحيتية

مكتب السليمي بنين

ثانوية الإمام الطحاوي بالنمارة

مكتب الشملي بنين

ابتدائية النجاح

مكتب الشملي بنين

ثانوية الشملي

مكتب الشملي بنين

ثانوية انبوان

 مكتب الشنان بنين

ثانوية الشنان

 مكتب الشنان بنين

ابتدائية عمار بن ياسر

مكتب الغزالة بنين

ابتدائية بدع بن حويط ومتوسطة الترمذي

مكتب بقعا بنين

ابتدائية ابى هريره بالفويلق

مكتب بقعا بنين

ابتدائية الامام الشافعي

مكتب بقعا بنين

ابتدائية الفويلق

مكتب بقعا بنين

ابتدائية اللواء

مكتب بقعا بنين

ثانوية الأجفر

مكتب بقعا بنين

ثانوية تربة

مكتب بقعا بنين

ابتدائية ومتوسطة وثانوية الرايه بالزبيرة

مكتب بقعا بنين

متوسطة الشيحية

مكتب بقعا بنين

متوسطة بقعاء

مكتب بقعاء بنات

ابتدائية المهينية 

مكتب سميرا بنين

ابتدائية ومتوسطة تحفيظ القران الكريم

مكتب سميرا بنين

ابتدائية ومتوسطة عبدالرحمن الداخل وثانوية قباء

مكتب سميرا بنين

ابتدائية صلاح الدين الأيوبى

مكتب سميرا بنين

ابتدائية متوسطة وتده

مكتب سميرا بنين

ابتدائية عقلة اللبن

مكتب سميرا بنين

متوسطة سميراء

مكتب سميرا بنين

ثانوية سميراء

مكتب سميرا بنات

روضة أطفال عقلة بن داني

مكتب فيد بنين

متوسطة فيد

مكتب فيد بنين

متوسطة الكهفة

مكتب فيد بنين

متوسطة السعيرة

مكتب فيد بنين

ابتدائية السعيرة

مكتب موقق بنين

ابتدائية الحفير الاولي

مكتب موقق بنين

ابتدائية سعيدان

ويتم التقديم من خلال الموقع :  rec.hailedu.gov.sa

وذلك لمدة عشر أيام بدءا من هذا اليوم .

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