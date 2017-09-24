تعليم حائل يعلن عن المواقع المحتاجة لوظائف حراس المدارس

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل عن احتياج وظائف حراس مدارس البنين للأعمار فوق 25 سنة ومدارس البنات للأعمار فوق 35 سنة والتي تم الاعلان عنها الاسبوع الماضي وتم فتح موقع التوظيف بتعليم حائل حسب الإعلان مسبقاً ويرتبط البرنامج بالبيانات المسجلة في ساعد والاحتياج كالتالي :

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ويتم التقديم من خلال الموقع : rec.hailedu.gov.sa

وذلك لمدة عشر أيام بدءا من هذا اليوم .