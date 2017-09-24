أمير الحدود الشمالية يرعى حفل الأهالي بذكرى اليوم الوطني87

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية مساء اليوم الأحد الحفل المقام بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 87 وذلك بقاعة الأهالي للإحتفالات بعرعر.

بمشاركة من أهالي المنطقة الذين ارتسمت على وجوههم ألوان الفرح والسعادة احتفاءً بهذه المناسبة الغالية. وأفتتح سموه معرض جمعية الثقافة والفنون المقام بهذه المناسبة وتجول في معرض هيئة السياحة في المنطقة وأمانة منطقة الحدود الشمالية .

وبدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بالسلام الملكي ، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم حيا سموه الحضور الكبير لأهالي المنطقة متبادلاً معهم التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العزيزة التي جسد من خلالها الأهالي مدى الحب العميق للوطن

وقال سموه في كلمته بهذه المناسبة :

يعًم الفرح ارجاء مملكتنا الحبيبة للتعبير عن مشاعر الحب والولاء والانتماء للوطن وقيادته *الحكيمة* بمناسبة الذكرى السابعة والثمانون لتوحيد بلادنا العزيزة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- الذي أرسى دعائم البلاد بمشاركة رجاله أبناء الوطن المخلصون وسار على نهجه أبناءه الملوك البررة من بعده – رحمهم الله –

وبهذا العهد الزاهر يواصل مسيرة البناء والتنمية سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله –

ولله الحمد والمنه على مامن به على هذه البلاد الطاهرة من خدمة للحرمين الشريفين وقاصديها ، ونشكر المولى عز وجل على نعمة الامن والأمان وذلك بتمسكها بكتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم

أيها الإخوة ..

من الاقوال المأثورة للملك المؤسس – طيب الله ثراه – كل أمة تريد أن تنهض، لا بد لكل فرد فيها من أن يقوم بواجبات ثلاثة: أولها واجباته نحو الله والدين، وثانيها واجباته في حفظ أمجاد أجداده وبلاده، وثالثها واجباته نحو شرفه الشخصي.

وانطلاقاً من هذه المقولة الخالدة ولنتشارك جميعاً في بناء غدٍ واعدٍ مشرق ومزدهر لبلادنا عموماً ولمنطقتنا العزيزة ” الحدود الشمالية ” خصوصاً كل من موقع مَسؤوليته في إطار رؤية بلادنا 2030.. أود أن اؤكد أن لكل مواطن دور هام وحيوي في معادلة البناء والتنمية .

ولتتضافر جهودنا التنموية ..

– اؤكد للمسؤولين والموظفين بالمنطقة على أهمية الالتزام في خدمة المواطن والمقيم بأعلى جودة وكفاءة .

– وأقول للشباب رجالاً ونساءً على مقاعد الدراسة وفي مواقع العمل ” كلي ثقة بأنكم ستنهلون من العلوم والمعارف وتكتسبون من المهارات مايجعلكم موارد بشرية منافسة منتجة نفتخر بها لقدرتها على رفع كفاءة الأجهزة والمؤسسات التي تعملون بها.

ولا يفوتني في هذه الذكرى الطيبة أن أحيي رجالنا الأبطال الذين يذودون بأرواحهم فداءً لدينهم ووطنهم ،فلهم منا كل محبة وفخر واعتزاز ، داعين الله عز وجل أن يرحم شهداءنا ويُسكنهم فسيح جناته،وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

كما لا يفوتني أن اشكر كل من شارك بهذ الحفل وشارك في إضفاء أجواء البهجة والفرح والسرور في كافة محافظات ومراكز المنطقة، سائلاً الله لهم التوفيق والسداد.

حفظ الله بلادنا وقيادتنا الرشيدة ،، ودامت رايتنا عزيزة مرفوعة خفاقه بين الأمم.

أثر ذلك ألقى عضو هئية التدريس بجامعة الحدود الشمالية الدكتور عواد الذايدي كلمة الأهالي بدأها بالترحيب بقدوم سموه. مؤكداً أن اليوم الوطني لبلادي شاهد من صفحات التاريخ المجيد، ليجدد الذكرى بملاحم الوحدة، وبطولات المليك المؤسس عبدالعزيز – طيب الله ثراه – ورجاله الأوفياء الذين صنعوا بملاحمهم وطناً يعتلي قمم المجد ويحتل موقع الصدارة بين دول العصر الحديث.

بعد ذلك ألقى عدد من الشعراء قصائد وطنية بهذه المناسبة كما شاركت جامعة الحدود الشمالية ممثلة بعمادة شؤون الطلاب في أوبريت وطني قدمه عدد من الطلاب ولوحة فنية من إعداد تعليم الحدود الشمالية.

وفي ختام الحفل شارك سموه الأهالي في العرضة السعودية،ير منطقة الحدود الشمالية يرعى حفل الأهالي بذكرى اليوم الوطني87